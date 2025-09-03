Koalicija voljnih brez trdne volje

V nadaljevanju preberite:

V tednih po ameriško-ruskem vrhu na Aljaski in srečanju evropskih voditeljev z Donaldom Trumpom v Beli hiši ni nastala dinamika, ki bi kazala na skorajšnji konec vojne v Ukrajini. Tudi napovedanega dvostranskega srečanja Volodimirja Zelenskega z Vladimirjem Putinom, ki bi z vključitvijo Donalda Trumpa lahko preraslo v trilateralo, ni na obzorju.

Francoski predsednik Emmanuel Macron bo jutri gostil zasedanje »koalicije voljnih«, ki se ga bo udeležil tudi Zelenski. Bistveni del delovanja koalicije, ki se je pod vodstvom Londona in Pariza oblikovala po Trumpovi vrnitvi v Belo hišo, je zagotoviti varnostna jamstva Ukrajini, da bo po koncu vojne varna pred ponovitvijo ruske agresije.

V zadnjih mesecih je na različnih ravneh, tudi z udeležbo Slovenije, potekalo več pogovorov, kaj bi lahko kdo prispeval k varnostnim jamstvom. Vojake je pripravljena napotiti le manjša skupina držav. Tudi Slovenija je poudarjala stališče: brez vojakov na terenu (v angleščini no boots on the ground).