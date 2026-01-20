Kočljiv namen in povedna sestava odbora za mir

Potem ko je posebni odposlanec ameriške administracije Steve Witkoff v soboto naznanil, da se je na območju Gaze začelo uveljavljanje druge faze mirovnega načrta, je Donald Trump v nedeljo povedal, da bo izvajanje mirovnega načrta in obnove porušene palestinske enklave – pod njegovim vodstvom in z ekskluzivno pravico veta – vodil odbor za mir. Tega za zdaj sestavljajo le politiki in poslovneži, ki so tako ali drugače tesno povezani z Izraelom. V piramidni hierarhični strukturi je na dnu palestinsko tehnokratsko telo.

Kako je oblikovan odbor za mir in kdo ga sestavlja?

Odbor za mir je sestavljen iz treh nivojev. Na vrhu piramide je ustanovni izvršni odbor, ki ga bo vodil kar sam ameriški predsednik, v njem pa so še ameriški zunanji minister Marco Rubio, posebni odposlanec za Bližnji vzhod Steve Witkoff, Trumpov zet Jared Kushner, milijarder Marc Rowan (soustanovitelj podjetja Apollo Global Management in eden vodilnih lobistov za Izrael), predsednik Svetovne banke Ajay Banga, nekdanji britanski premier Tony Blair (soodgovoren za dolga leta groze v Iraku) in Robert Gabriel jr., namestnik svetovalca za nacionalno varnost v Trumpovem kabinetu. Pod ustanovnim izvršnim odborom je izvršni odbor za Gazo, v katerega je Trump povabil izkušene arabske in turške diplomate ter nekaj poslovnežev – vloga tega telesa naj bi bila bolj »svetovalna«. Na dnu hierarhične lestvice je nacionalni komite za upravljanje Gaze, ki ga sestavlja dvanajst palestinskih poslovnežev in tehnokratov, vodil pa ga bo nekdanji visoki predstavnik palestinske uprave Ali Šat.