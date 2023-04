Kočljiva evropska misija v Pekingu

V nadaljevanju preberite:

Da bodo prihodnji odnosi EU do Pekinga odvisni od stališč Kitajske do ruskih grozodejstev in vojnih zločinov v Ukrajini, je eno od glavnih bruseljskih sporočil pred skupnim obiskom predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen in francoskega predsednika Emmanuela Macrona pri Xi Jinpingu.

Čeprav je uradna strategija EU do Kitajske stara le štiri leta, bi jo morali celovito prenoviti. V tej strateški oceni so Kitajsko videli kot partnerico za sodelovanje, gospodarsko tekmico in sistemsko rivalko. Zaradi gospodarskega prepletanja in skupnega delovanja na globalnem področju, denimo glede varovanja podnebja, je za EU večja ohladitev odnosov nedopustna. A kljub cvetoči trgovini se zbirajo temni oblaki.