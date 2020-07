Kočljiva pomoč za HDZ iz Bruslja

Res le osebno stališče?



Brez Orbána in Merklove

Bruselj – »Varna Hrvaška,« so v kratkem videospotu za HDZ drug za drugim v hrvaškem jeziku (razen premiera v kratkem spotu ponavljali vodilni politiki iz vrst Evropske ljudske stranke (EPP).Znotraj EPP in v drugih političnih strankah takšna pomoč v volilni kampanji sicer ni nič nenavadnega, a kar nekaj kritik je sprožilo sodelovanje predsednice evropske komisije, ki v videu prva izreka slogan HDZ. Za institucijo, ki bi načelno morala biti nevtralna, je takšno ravnanje kočljivo. Neposredno vpletanje vrha iz bruseljske palače Berlaymont v nacionalne strankarske zadeve velja za veliko izjemo.Da odločitev ni bila najbolj modra, so v evropski komisiji začeli priznavati kmalu po prvih kritikah. Tiskovni predstavnikje že v nedeljo sporočil, da je bila namera Ursula von der Leyen osebna politična podpora. Ker je bil v ozadju posnetka Berlaymont – predsednica v njem tudi živi –, je bilo očitno, da je bila posneta v sami instituciji. Nato so še navedli, da je bilo ob njenem posnetku šele v postprodukciji v Zagrebu zapisano, da je predsednica evropske komisije.Člani evropske komisije imajo v svojem kodeksu dovoljenje za izražanje osebnih političnih stališč, a vzdržati se morajo javnih izjav ali nastopov v imenu strank. Za druge nastopajoče v videu, ki je bil uporabljen v končnici kampanje in naj bi pokazal dobro povezanost šefa HDZz evropskimi politiki, takšnih omejitev ni. Sodelovali so, denimo, avstrijski kancler, vodja EPP v evropskem parlamentu, predsednikBarve nemške CDU, iz katere prihaja Ursula von der Leyen, je zastopala predsednica stranke in ministrica za obrambo. Med znanimi politiki, ki so nastopili v videu, ni bilo nemške kanclerkein madžarskega premiera. V evropski komisiji so se že tako tradicionalno v širokem krogu izognili komentiranju notranjih zadev v državah članicah, denimo pred referendumom o brexitu ali ravnanju madžarske vlade.Kako politična naj bo sicer bolj tehnokratska evropska komisija, je eno od zapletenih vprašanj EU.je rad ponavljal, da je evropska komisija pod njegovim vodstvom politična, ne da bi bilo povsem jasno, kaj s tem misli. Ursula von der Leyen je svojo evropsko komisijo ob izvolitvi razglasila za – geopolitično. Videti je, kot da bo zaplet s HDZ in Ursulo von der Leyen lahko sprožil razprave, kaj je prava mera političnosti evropske komisije.V Berlaymontu so na koncu priznali napake (menda nenamerne) in zagotovili, da se ne bodo več ponovile. A opravičili se niso.