Gola ruska blogerja na svetih mestih, gola Nemka prekinila obred v templju

Državam, ki so zaradi množice neotesanih turistov sprejele pravila vedenja in globe za tiste, ki jih niso pripravljeni upoštevati, se je pridružila tudi Indonezija. Kodeks obnašanja s 16 točkami so sprejeli na najbolj priljubljenem otoku, Baliju. Za ukrep so se odločili, potem ko je vedenje številnih tujcev, ki niso spoštovali lokalne kulture, povzročilo ogorčenje med domačini.

Brošura, ki jo bodo oblasti ob prihodu turistov priložile njihovemu potnemu listu, vsebuje pravila, katerih namen je ohraniti kulturo, okolje in varnost na Baliju, je poročala STA. Turiste, ki bodo kršili pravila, lahko doletijo pravne posledice v skladu z indonezijsko zakonodajo, piše v brošuri.

Indonezijske oblasti v njej turiste pozivajo, da spoštujejo lokalno kulturo in običaje, zlasti ko vstopajo v templje in obiskujejo druge verske simbole, da uporabljajo lokalno valuto, varujejo okolje in se izogibajo onesnaževanju, smetenju ter plastiki za enkratno uporabo.

Obisk templjev v tradicionalnih oblačilih

Opozarjajo jih tudi, da naj spoštujejo prometne predpise, se izogibajo zlorabi drog in alkohola, uporabljajo licencirane vodnike in nastanitve ter ne delajo oziroma poslujejo nezakonito. Turiste v brošuri pozivajo še, da ne uporabljajo vulgarnega jezika, se ne obnašajo nesramno, ne povzročajo hrupa ali se agresivno vedejo do oblasti, domačinov ali drugih turistov.

Bujni deževni gozd na Baliju je najlepši ob zori. FOTO: Shutterstock

Prepovedujejo jim tudi vstop v svete predele templjev, razen če nosijo tradicionalna oblačila ali molijo, plezanje na sveta drevesa, oskrunitev templjev, verskih simbolov ali svetih predmetov, vključno s fotografiranjem golega telesa. Za ta ukrep so se indonezijske oblasti odločile po vrsti škandalov, v katere so bili vpleteni tuji obiskovalci, na primer ruska blogerja, ki sta se na svetih mestih slekla do golega, in Nemka, ki je ravno tako gola prekinila obred v templju. Balijci so se pritoževali tudi, da številni tujci ne upoštevajo prometnih pravil in da na otoku delajo brez ustreznih vizumov, je še poročala STA.

Drugi primeri

Bali, ki je lani sprejel več kot dva milijona turistov, je le ena izmed držav, ki so sprejele pravila obnašanja. Globe za nekulturne turiste v času sezone so, denimo, pred nedavnim sprejeli v Splitu. Z njimi bodo glede na odlok mestnega sveta med drugim kaznovali za spanje v parkih, posedanje na spomeniki, uživanje alkohola na javnih mestih in tudi vse tiste, ki bodo zaradi pretiranega popivanja bruhali na javnih površinah.

Podobno je že pred leti beneški mestni svet sprejel pravila obnašanja, ki med drugim predvidevajo kazni za tiste, ki se nedostojno vedejo, denimo, jedo ali pijejo sede na tleh na javnih krajih, ponoči popivajo, se kopajo v kanalih ali hodijo po mestu odeti samo v kopalke oziroma brez zgornjega dela obleke. V kopalkah se je (razen na plaži, seveda) prepovedano sprehajati tudi po Izoli, kot so pred dvema letoma določili z odlokom, prav tako so prepovedali rezervacije prostorov na plaži in določili globe za lastnike psov, ki nimajo s sabo vrečk za njihove iztrebke.