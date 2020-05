Koga so v resnici zavajali Rusi?

New York – Ameriško pravosodje ne bo preganjalo Trumpovega nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost Michaela Flynna, proti kateremu je leta 2017 vložil obtožnico preiskovalec ruskega vmešavanja v predsedniške volitve Robert Mueller. To preiskavo in druge akcije proti republikanskemu prvaku morda čakajo še večji udarci.Muellerjevi zagovorniki so opozorili, da je Flynn agentom FBI priznal, da je lagal o vsebini pogovora z ruskim veleposlanikom v Washingtonu Sergejem Kisljakom konec leta 2016 in da je zaradi tega moral zapustiti položaj svetovalca predsednika Donalda Trumpa za nacionalno varnost. »Težko se je spomniti, da je to ...