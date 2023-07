V knjižnici rezidence predsednika ZDA odkrili kokain

Kdo je v Beli hiši užival kokain? Agentje tajnih služb so v nedeljo v knjižnici rezidence predsednika ZDA odkrili bel prah, ki se je izkazal za mamilo, in v ameriški javnosti vrvi od ugibanj, kdo ga je pustil tam. Politični nasprotniki seveda sumijo nesrečnega prvega sina Hunterja Bidna, ki se je v preteklosti že spopadal z odvisnostjo.

Hunter Biden s sinom Beaujem in ženo Melisso. Foto Saul Loeb/Afp

Morda po krivici, saj je knjižnica del rezidence ameriškega predsednika, ki je dostopen vodenim ogledom, in leži dve nadstropji pod zasebnimi prostori Joeja Bidna in njegove družine. Na ameriških družbenih omrežjih pa ta čas vseeno poteka prava vsedržavna igrica »Clue« z ugibanji, kdo, kje in s čim je zakrivil »zločin«. 52-letnega Hunterja so v Beli hiši zadnjič videli v petek, ko se je z očetom, prvo damo Jill, ženo Melisso in triletnim sinkom Beaujem odpravil v Camp David, dva dni preden so agentje tajnih služb za kratek čas ukazali evakuacijo predsednikove pisarne in rezidence. Prva družina se je vrnila v torek na praznovanje dneva neodvisnosti ZDA.

Fotografije iz časa Hunterjeve odvisnosti z mamili in prostitutkami so znane večini Američanov, saj jih je sam spravljal na svojem računalniku, ki ga je na koncu pozabil v delawarski popravljalnici. Lastnik ga je predal zveznemu preiskovalnemu uradu in prek odvetnika tedanjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa New York Postu, republikanci pa tudi tu sumijo politične igrice. Pri FBI-ju so pred volitvami 2020 prikrivali obstoj, roka pravice pa naj bi bila tudi zdaj premehka do prejemnika neštetih milijonov dolarjev iz tujine brez drugih kvalifikacij, kot da je bil tedaj podpredsednikov sin.

Hunter se je kasneje rešil odvisnosti in Joe Biden je večkrat poudaril, kako ponosen je nanj, in res so mogoči številni drugi osumljenci za odkritje mamil v Beli hiši. Raper Snoop Dog je leta 2014 priznal kajenje marihuane v stranišču predsedniške rezidence, prav tako pevec Willie Nelson v času predsednika Billyja Carterja in v preteklosti še nekateri drugi povabljenci.