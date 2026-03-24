Kokainska afera trese danski desni blok

Danci se danes odpravljajo na volišča, potem ko je premierka Mette Frederiksen razpisala predčasne parlamentarne volitve. Ameriške težnje po priključitvi Grenlandije so sprožile odločno diplomatsko obrambo danskega samoupravnega arktičnega teritorija, kar je prispevalo k dramatičnemu dvigu podpore njenemu sredinskolevemu socialdemokratskemu taboru.
Leta 2022 je premierka prekinila tradicijo z oblikovanjem široke centristične vlade. Ker si Frederiksenova in njen glavni izzivalec, podpredsednik vlade Troels Lund Poulsen, vodja desnosredinske stranke Venstre, politično nasprotujeta, se zdi ponovitev sedanje koalicijske vlade malo verjetna. Venstre je trenutno del koalicijske vlade s socialdemokrati Frederiksenove.
Toda zunanja politika na teh volitvah ne bo prevladala. Volivci se osredotočajo na notranja vprašanja, medtem ko vlada razdrobljena danska koalicija. Anketa, ki jo je v ponedeljek objavil Epinion, je pokazala, da skoraj vsak peti Danec še vedno ne ve, za koga bi glasoval, navaja Politico.
Pred glasovanjem je največja stranka modrega bloka, Liberalna zveza, sprožila medijsko mrzlico. Alex Vanopslagh, predsednik stranke, je priznal, da je v svojih zgodnjih dneh kot vodja stranke sredi leta 2010 užival kokain.
»Torej, da, v zgodnjem obdobju svojega vodenja stranke sem poskusil kokain. Zgodilo se je največ enkrat ali dvakrat v prazničnem vzdušju – in seveda nikoli, ko sem bil v službi,« je zapisal Vanopslagh, čigar desničarska stranka je trenutno na tretjem mestu v zadnjih anketah.
Vanopslagh je povedal, da je od takrat po obdobju bolezni spremenil svoj življenjski slog.
»Odkar sem prebolel bolezen, povezano s stresom, se nisem dotaknil drugega kot kozarca vina. To ni ravno nekaj, kar bi rad delil, saj vem, kako bodo to predstavili mediji. Že zdaj si lahko predstavljam naslove časopisov,« je zapisal.
Poulsena so vprašali, ali bi lahko sodeloval z Vanopslaghom. »To je odvisno od Liberalne zveze. O tem ne bom odločal jaz.«
Predsednik desnosredinske stranke Venstre je prejel podporo drugih strank modrega bloka, razen Vanopslaghove, ki se je odločil, da se bo za položaj premiera potegoval sam. Hkrati pravi, da Poulsenu ne bo stal na poti. »Ne bom jaz tisti, ki bo po volitvah iztiril desničarsko zavezništvo,« je dejal v nedeljo.
Danska v podobnem položaju kot Slovenija
Država uporablja proporcionalni sistem, kar pomeni, da je število sedežev, ki jih stranke osvojijo, sorazmerno z njihovim deležem nacionalnih glasov. Izhodne ankete bodo objavljene kmalu po zaprtju volišč. Glede na to, kako tesen je izid, rezultati morda ne bodo znani do torka zvečer, ko bodo prešteti vsi glasovi, ali pa šele do srede zgodaj zjutraj.
Nato sledi zahtevnejši del: oblikovanje vlade. Ker sta si strani tako tesno izenačeni, bo ta proces skoraj zagotovo trajal več tednov.
