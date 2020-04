Kolateralne žrtve boja proti pandemiji

Dan po tem, ko je parlament sprejel zakon, ki je v času izrednih razmer dal vso oblast v državi v roke premiera Viktorja Orbána, je vladajoča stranka Fidesz pripravila še sveženj drugih »nujnih« ukrepov, ki po mnenju kritikov s pandemijo nimajo nikakršne zveze.



Veliko mednarodne kritike je doslej požel že novi madžarski zakon o posebnih pooblastilih vlade v času pandemije, ki da je Orbána naredil za »koronadiktatorja«, razburjenje pa so izzvali tudi drugi novi vladni »krizni« ukrepi. Kar petnajst novih zakonskih predlogov je takoj po tem, ko so oblast predali premieru, poslancem poslal podpredsednik vlade Zsolt Semjén, med njimi pa je po besedah komentatorke Eve Balogh najbolj zaskrbljujoč tisti, s katerim so hoteli zmanjšati pristojnosti voditeljem lokalnih skupnosti, »zlasti tistim, ki so si oktobra lani drznile glasovati proti Fideszu«.



Ostra kritičarka sedanjih madžarskih oblasti je zapisala, da je še pred tem zakonskim predlogom Orbán opozicijskim županom nagajal ter jim zmanjševal pristojnosti in državna sredstva, zdaj pa da je hotel dobesedno »razveljaviti« rezultate zadnjih lokalnih volitev. Po novem bi morali v času izrednih razmer vse pomembne odločitve županov odobriti v 20 novih odborih za »obrambo«, ki bi jim poveljevali člani Fidesza. Ker so se takšni degradaciji uprli tudi župani iz vladajoče stranke, je morala vlada ukrep umakniti. Veljal je točno 16 ur in 21 minut, so izračunali novinarji tednika Magyar Hang.

Nevarnost pandemije drugačespolnih

Med »nujnimi« zakonskimi predlogi, ki jih hoče vlada v Budimpešti sprejeti v času, ko bi se morala boriti zlasti proti pandemiji, se je znašlo tudi nekaj takšnih, ki urejajo v tem času tako ali tako zaustavljeno kulturno dejavnost. Eden je povezan z do oblasti kritičnimi gledališči, ki dobivajo državno podporo. Doslej so jih vodili tričlanski nadzorni sveti, zdaj naj bi bilo v telesih pet ljudi, od njih trije iz vlade.



A liberalni Zahod je zlasti razburil zakonski predlog, s katerim hoče vlada svojim državljanom preprečiti spreminjanje spola. Doslej so morali Madžari v uradne dokumente vpisati zgolj svoj »spol«, po novem zakonu pa bi ta rubrika spremenila ime v »spol ob rojstvu«, ki bi opredeljeval »biološki spol, kakor ga določajo primarne spolne značilnosti in kromosomi«. Tega pa po novem na Madžarskem ne bi mogli več spremeniti. »Ker biološkega spola ni mogoče povsem spremeniti, je nujno, da tudi zakonsko določimo, da ga ni mogoče spremeniti tudi na matičnem uradu,« so v obrazložitvi zapisali predlagatelji zakona. Simbolni udarec za spolno netradicionalno usmerjeno skupnost na Madžarskem je bil tudi ta, da so zakonski predlog vložili prav na predvečer mednarodnega dneva vidnosti transspolnih oseb. Če bo zakon sprejet, na Madžarskem ne bo mogoče več uradno spremeniti spola oziroma tega zabeležiti v uradnih dokumentih.