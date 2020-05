Koliko je vredna maska? Pol evra in nič več, vztrajajo v Rimu

Italijanski premier Giuseppe Conte. Foto: REUTERS/Remo Casilli

Trk interesov

Maske po predpisani ceni je v italijanskih lekarnah zelo težko dobiti. Foto: REUTERS/Yara Nardi

V Italiji so konec prejšnjega meseca omejili ceno zaščitnih mask na 50 centov (plus davek na dodano vrednost, ki ga vlada namerava razveljaviti), v dobri veri, da bodo tako preprečili špekulacije in rast cen zaščitne opreme v času, ko jo prebivalstvo najbolj potrebuje. Več tednov pozneje je zaščitne maske po ceni, ki jo je določila vlada, v sosednji državi težko najti.Za nekatere je bil rezultat eksperimenta pričakovan. Opozorila, da cene zaščitnih mask ni mogoče določiti, ne da bi to vplivalo na ponudbo, so predstavniki vladevnaprej zavrnili kot nesmisel. Toda pokazalo se je, da so bile skrbi kritikov upravičene: italijanske težave z zagotavljanjem zaščitnih mask v zadnjih tednih naraščajo in bi lahko bile neobvladljive, ko bodo po državi v drugi polovici meseca odprli trgovine, restavracije in bare, kjer bo nošenje teh obvezno.Tudi zaradi tega se je »vojna mask«, kot so spor med vlado, posredniki, dobavitelji in prodajalci opisali italijanski mediji, v zadnjih dneh zaostrila. Nobeno drugo vprašanje, so zapisali v časniku Corriere della Sera, ne predstavlja tolikšnega izziva za prehod v drugo fazo epidemije »Med brskanjem po Amazonu lahko vsakdo najde uvožene kirurške maske, ki ustrezajo ciljni ceni, kot jo je določila vlada. Iz tega je mogoče sklepati, da bi jih lahko posredniki in distributerji s kupovanjem pri proizvajalcih dobili ceneje,« je razmišljanje, ki je italijanske politike napeljalo k omejitvi cene zaščitnih mask, za Delo povzel, ekonomist in profesor na milanski univerzi Bocconi.Toda vlada po mnenju kritikov pri tem ni upoštevala proizvodnih stroškov, ki se gibljejo okoli 40 centov na masko, in dejstva, da so si mnogi prodajalci še pred omejitvijo cen naredili zaloge, za maske pa odšteli več od cene, po kateri bi jih morali prodati. V težek položaj je postavila tudi italijanske podjetnike, ki so v pričakovanju višjih cen investirali v gradnjo domačih proizvodnih kapacitet. »Vladne omejitve ogrožajo njihove investicije vključno z dobavnimi verigami, toda na drugi strani obstaja interes javnosti,« je pojasnil Ottaviano. Ustreči obema po njegovih besedah ni lahka naloga.Vladni posebni komisarje vztrajal, da bo cena zaščitnih mask ostala pri pol evra, krivdo za njihovo pomanjkanje pa pripisal dobaviteljem in lekarnam, ki so zanikali odgovornost. Vlado so opozorili, da zaščitnih mask po tako nizki ceni v tujini ni mogoče dobiti, saj jih ponudniki raje prodajo v druge države, denimo v Španijo, kjer lahko zanje iztržijo dvakrat več.