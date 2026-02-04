Koliko realen je evropski steber v Natu

Od ustanovitve pred skoraj osmimi desetletji je Nato, najmočnejše vojaško zavezništvo na svetu, temeljil na zaupanju, da bo vsaka članica, predvsem pa največja, ZDA, branila zaveznico v primeru napada. To zaupanje je bilo že prej močno načeto zaradi ponavljajočega se dvoma, ki ga je Donald Trump izrazil glede koristnosti Nata, pa tudi zaradi njegovega zavračanja ameriških obveznosti v zvezi s kolektivno obrambo. Ta mesec pa so zaupanje dokončno spodkopale Trumpove grožnje, da bodo ZDA zavzele Grenlandijo, ki pripada Danski, tesni Natovi zaveznici. Gre za tektonski premik, ki bo zdaj zapuščene ameriške zaveznike prisilil, da bodo, čeprav neradi, na novo premislili, kako organizirati lastno varnost. »Ta kriza je veliko hujša od vsega, kar smo videli v 77 letih zgodovine Nata, in v marsičem hujša od česarkoli po 7. decembru 1941, ko so Združene države formalizirale idejo, da je varnost Evrope temeljna za varnost ZDA,« pravi Ivo Daalder, nekdanji ameriški veleposlanik pri Natu. »Te ideje, ki je bila leta 1949 zapisana v obliki pogodbe, ni več. S tem je konec.«