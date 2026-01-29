Ameriške vojaške sile se v Perzijskem zalivu vztrajno krepijo

Ameriški predsednik Donald Trump je Iran opozoril, da se jim »izteka čas« za pogajanja o jedrskem sporazumu. Ameriške vojaške sile se medtem v Perzijskem zalivu vztrajno krepijo.

Iranski zunanji minister Abbas Aragči je poudaril, da so iranske oborožene sile pripravljene »takoj in močno odgovoriti« na vsako agresijo na kopnem ali morju. Pri tem vztraja, da je njihov jedrski program predvsem miroljubne narave in zanika obtožbe ZDA, da razvijajo jedrsko orožje, navaja BBC.

»Upajmo, da bo Iran kmalu pripravljen na pogajanja in sklenitev poštenega ter pravičnega sporazuma – brez uporabe jedrskega orožja,« je na omrežju truth social zapisal ameriški predsednik.

Po navedbah BBC je dejal, da je pomorska sila v Perzijskem zalivu večja od tiste, ki jo je poslal v Venezuelo, preden so ameriške sile zajele nekdanjega voditelja države Nicolasa Madura. Dodal je, da so te sile »pripravljene, voljne in sposobne izpolniti svoje poslanstvo hitro, po potrebi tudi z uporabo sile«.

Mohamed Bager Galibaf, predsednik iranskega parlamenta, je v intervjuju za CNN dejal, da je Teheran pripravljen na pogajanja z ZDA, vendar le, če bodo pogovori pristni. Vendar pa meni, da to ni način, ki si ga želi predsednik Združenih držav.

Pretekli sporazumi

V skladu z jedrskim sporazumom iz leta 2015 s svetovnimi silami Iran ni smel bogatiti urana nad 3,67 odstotka čistosti – raven, ki je potrebna za gorivo za komercialne jedrske elektrarne – in 15 let ni smel izvajati nobenega bogatenja v svojem obratu Fordo.

Demonstracije v podporo vsedržavnim protestom v Iranu na ulicah Londona FOTO: Jack Taylor/Reuters

Vendar je Trump med svojim prvim mandatom leta 2018 sporazum opustil, češ da ta nezadostno preprečuje nastanek orožja, zato je ponovno uvedel sankcije, ki so ohromile iransko gospodarstvo.

Teheran se je maščeval z vedno večjim kršenjem omejitev iz sporazuma, zlasti tistih, ki se nanašajo na proizvodnjo obogatenega urana. Ta se uporablja za izdelavo reaktorskega goriva in tudi jedrskega orožja, poroča BBC.

ZDA so junija lani izvedle napad na iranske jedrske objekte Fordo, Natanz in Isfahan.

Posledice protestov

Trump sicer obljublja, da bo Washington pomagal pri obravnavi brutalnih primerov zatiranja protestov, ki so se začeli zaradi padca vrednosti iranske valute in hitro prerasli v krizo legitimnosti klerikalnega vodstva. Dejal je tudi, da so se usmrtitve protestnikov ustavile.

Ameriška tiskovna agencija za človekove pravice (HRANA) je sporočila, da je bil od začetka nemirov konec decembra ubit 6301 človek, vključno s 5925 protestniki. Preiskuje tudi dodatnih 17.000 prijavljenih smrtnih žrtev.

Druga skupina, norveška organizacija Iran Human Rights (IHR), pa poroča, da bi končno število žrtev lahko preseglo 25.000.