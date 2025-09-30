Načrt miru je poln smrtonosnih pasti – za prebivalce Gaze

V nadaljevanju preberite:

Načrt za končanje »vojne« na območju Gaze, ki ga je ameriški predsednik Donald Trump po druženju s predsednikom izraelske vlade Benjaminom Netanjahujem v ponedeljek predstavil v Beli hiši, je poln smrtonosnih pasti – za prebivalce Gaze. Nestrpno čakajoč na odziv vojaško praktično že poraženega Hamasa, ki je predvsem zaradi dejstva, da so Trumpov načrt nemudoma podprle ključne arabske in muslimanske države, popolnoma stisnjen v kot, je Trumpov – in Netanjahujev – načrt podprl velik del mednarodne skupnosti ter tudi palestinska uprava (PA). Ne le zaradi nakazane možnosti za vsaj začasno zaustavitev množičnega pobijanja v Gazi, pač pa predvsem zato, da se ta znebi odgovornosti.