Najprej je bila Kolumbija tarča, zdaj lahko postane zaveznica

Donald Trump se je s predsednikom južnoameriške države Gustavom Petrom pogovarjal celo uro, malo prej mu je še grozil.

Na severu Južne Amerike je vse manj jasno, kakšni bodo naslednji koraki ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Z ugrabitvijo Nicolása Madura je začela veljati Monroejeva doktrina, s katero si ZDA jemljejo vsa pooblastila na zahodni polobli. Trump se trenutno poigrava s Kolumbijo, gospodarsko uspešno državo, tudi največjo proizvajalko kokaina na svetu. Po grožnjah predsedniku Gustavu Petru se zdaj pogovarja z njim, kaj bo storil jutri, se ne ve. Po obračunu z Madurom je ameriški predsednik napovedal, da je zdaj na vrsti Madurov sosed, kolumbijski predsednik Gustavo Petro, ki mu je že prej večkrat očital, da je skrajni levičar. »Cele tovarne ima, v katerih proizvaja kokain, ki ga pošilja v ZDA. Pazi naj na svojo zadnjo plat,« je zagrozil Trump. Iz njegovih izjav je bilo razumeti, da se ...