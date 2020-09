Komemoracija ene tragedije drugi navkljub

Ključni poudarki:

Spomin na žrtve bosta danes počastila predsedniška ­protikandidata.

Veliko Newyorčanov je po napadu na dvojčka zbolelo zaradi onesnaženega zraka.

Tradicionalnemu spektak­lu se kljub covidu-19 niso ­odpovedali.

Podoba, ki je tako slikovita, spektakularna in grozljiva, da bo še desetletja krojila ameriško politiko. FOTO: Reuters

Tragedija še ni končana

Nevidna nevarnost

V terorističnem napadu pred 19 leti je umrlo skoraj 3000 ljudi, posrednih žrtev je še veliko več. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Samomorilski napad 19 teroristov Al Kaide , ki so štiri ugrabljena civilna letala pred 19 leti usmerili v izbrane tarče v ZDA, je zahteval 2997 smrtnih žrtev, toda posrednih žrtev je še veliko več, kot kaže uradno poročilo. Eno od letal je po uporu potnikov na krovu strmoglavilo v Pensilvaniji. Na tem mestu se bosta danes spomnila na žrtvein, ki se bosta kot tekmeca pomerila na predsedniških ­volitvah čez manj kot dva meseca.Drugo letalo je treščilo v Pentagon, najbolj smrtonosni pa sta bili letali, ki sta trčili v stolpnici Svetovnega trgovinskega centra. Podoba orjaških nebotičnikov, ki se sesedata v ognjenih zubljih, je tako slikovita, spektakularna in grozljiva, da bo še desetletja krojila ameriško domišljijo in politiko. Vprašanje, kateri predsedniški kandidat lahko prepreči ponovno tragedijo, ki se od napada zastavlja na vseh predsedniških volitvah, je letos že nekaj dni pred obletnico ponovno obudila, 33-letna nečakinja nekdanjega vodje Al Kaide, glavnega osumljenca za napade. V intervjuju za New York Post je razglasila, da je že leta podpornica Donalda Trumpa, in dejala, da lahko le njegova vnovična izvolitev reši ZDA pred novim 11. ­septembrom.Tragedija, ki se je zgodila pred 19 leti, ni zaključen dogodek. Število žrtev namreč še vedno narašča. Ne le v vojnah, ki so jih po napadu začele ZDA, temveč tudi med Newyorčani.Ognjeni pekel, ki je pogoltnil nebotična dvojčka, je namreč izbruhal na stotine ton strupenega pepela. Zrak je bil kontaminiran z 2500 onesnaževalci, številni so bili karcinogeni, in kar 400 tonami azbestnih delcev. Kljub temu je, domnevno pod pritiski takratnega predsednika ZDA, agencija za varstvo okolja sporočila javnosti, da je zrak čist in varen za dihanje.Od tedaj je za pljučnimi boleznimi ali rakavimi obolenji, povezanimi z vdihavanjem strupenih delcev, po različnih ocenah zbolelo od 37.000 do 55.000 ljudi. Smrtnih žrtev naj bi bilo skoraj ­toliko kot v napadu.Bolezni dihal so prizadele zlasti prve delavce na pogorišču. Mestne oblasti jim namreč niso predpisale uporabe ­zaščitnih mask.V oči bode različen odnos do teh žrtev. Medtem ko se ZDA in svet vsako leto spominjajo 3000 žrtev letalskih napadov, so žrtve drobnih delcev pozabljene in zamolčane.Skrb za to, kdo bi lahko preprečil naslednji potencialni teroristični napad, se zdi toliko bolj absurdna ob dejstvu, da ameriška vlada ni bila učinkovita niti pri preprečevanju epidemije covida-19, ki mu je v tej državi podleglo že 191.000 ljudi. Na državni ravni ni predpisana niti uporaba zaščitnih mask.V New Yorku, kjer je zaradi virusa letos umrlo 23.000 ljudi, so skoraj odpovedali tradicionalni dogodek, med katerim uperijo v nebo snopa svetlobe v spomin na žrtve napada. Za organizacijo namreč potrebujejo veliko delavcev, ki se ne morejo izogniti nevarnosti okužbe pri delu. A spektakel je prevladal nad nevidno nevarnostjo. Komemoracija letos poteka nemoteno. So pa mestne oblasti delavcem, ki bodo pripravili svet­lobno instalacijo, vsaj predpisale uporabo zaščitnih mask.