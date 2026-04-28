Komik Jimmy Kimmel zavrnil očitke zakoncev Trump

Komik Jimmy Kimmel je v ponedeljek v svoji oddaji zavrnil kritike zakoncev Trump zaradi šale, v kateri je ameriško prvo damo Melanio Trump opisal kot »vdovo v pričakovanju«. Pojasnil je, da je bila omenjena šala izrečena na račun velike starostne razlike med predsednikom Donaldom Trumpom in njegovo soprogo.

»To je bilo blago zbadanje na račun tega, da je on [predsednik Trump] star skoraj osemdeset let in da je ona [Melania Trump] mlajša od mene,« je dejal 58-letni Kimmel. Ameriška prva dama je ta mesec praznovala 56. rojstni dan.

Komik je zatrdil, da njegove besede niso bile poziv k atentatu in da zakonca Trump to vesta. »Že več let se glasno izrekam zlasti proti nasilju s strelnim orožjem,« je po poročanju BBC zagotovil Kimmel.

Kimmel se je minuli četrtek v skeču na temo večerje dopisnikov Bele hiše pošalil, da ameriška prva dama sije kot »vdova v pričakovanju«. Nato je dejansko večerjo dopisnikov Bele hiše v soboto zvečer prekinil oborožen človek, ki je poskušal vdreti v prireditveno dvorano, v kateri sta bila tudi zakonca Trump in drugi predstavniki ameriške vlade. Nekateri konservativni aktivisti in Trump so komikovo šalo interpretirali kot poziv k političnemu nasilju.

Ameriška prva dama je v zapisu na družbenem omrežju komiku očitala, da je namen njegove retorike razdeliti državo. FOTO: David Swanson/Reuters

Melania Trump je ameriško televizijo ABC v ponedeljek na družbenem omrežju x pozvala, naj ukrepa proti komiku. Pozneje je še Trump pozval televizijo, naj odpusti komika.

Ameriška prva dama je v zapisu na družbenem omrežju komiku očitala, da je namen njegove retorike razdeliti državo. »Strinjam se, da je sovražna in nasilna retorika nekaj, kar bi morali zavrniti,« je v odzivu na njene besede dejal Kimmel. Pripomnil je, da bi bil odličen začetek za umiritev takšne retorike, če bi se o tej temi pogovorila s soprogom.

Komiku je televizija ABC septembra lani za nekaj časa ukinila oddajo zaradi šal na račun odziva Trumpovih podpornikov ob smrti konservativnega aktivista Charlieja Kirka.