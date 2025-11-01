Komisarka Marta Kos bo v torek predstavila prvo poročilo o širitvi EU

Evropska komisarka za širitev Marta Kos bo prihodnji torek predstavila prvo poročilo o napredku držav kandidatk za članstvo v EU, odkar je decembra lani prevzela položaj. V skoraj letu dni njenega mandata sta opaznejši korake na poti k članstvu storili le Črna gora in Albanija, medtem ko pri drugih državah Zahodnega Balkana ter pri Ukrajini in Moldaviji napredka skoraj ni.

Za slovensko komisarko, pristojno za širitev in pomoč Ukrajini, je prvo leto v Evropski komisiji, kjer širitev ostaja ena od prednostnih nalog pod vodstvom Ursule von der Leyen. A razmere, v katerih deluje, so se v zadnjih mesecih še zaostrile. Po vrnitvi Donalda Trumpa v Belo hišo se je ameriška politika do Evrope in vojne v Ukrajini spremenila, medtem ko Vladimir Putin kljub Trumpovim mirovnim pobudam nadaljuje z agresijo. Moskva hkrati krepi svoj vpliv v Moldaviji, Gruziji in na Zahodnem Balkanu.

Napredek le v Črni gori in Albaniji

Črna gora je po večletnem zastoju nadaljevala zapiranje pogajalskih poglavij, medtem ko je Albanija odprla večino od skupno šestih vsebinskih sklopov. Podgorica si želi pogajanja končati do konca prihodnjega leta, Tirana pa do leta 2027.

Druge države regije – Severna Makedonija, Bosna in Hercegovina, Kosovo in Srbija – so večinoma obstale na mestu. Srbijo so lani pretresli protesti po nesreči na železniški postaji v Novem Sadu, kjer je umrlo 16 ljudi. Protesti, ki so se začeli kot zahteva po odgovornosti za nesrečo, so prerasli v izražanje nezadovoljstva zaradi korupcije, omejevanja svobode medijev in slabega spoštovanja vladavine prava.

Komisarka Kosova je večkrat poudarila, da so prav vladavina prava, boj proti korupciji in pregledno javno naročanje pogoji, ki jih EU pričakuje od Beograda. Tudi v torkovem poročilu naj bi se pričakovalo ponovitev teh zahtev, pa tudi poziv Srbiji, naj se v celoti uskladi z zunanjo politiko unije, zlasti glede sankcij proti Rusiji.

Ukrajina in Moldavija še čakata na pogajanja

Ukrajina in Moldavija, ki sta za članstvo zaprosili po začetku ruske invazije, sta po oceni komisije pripravljeni na začetek pogajanj. Po besedah Kosove, ki jih je podala oktobra v Luxembourgu, je komisija že zaključila usklajevanje zakonodaje obeh držav z evropskim pravnim redom. Države članice bi lahko po njenem mnenju novembra odprle vsa poglavja pogajanj, če pri tem ne bi nasprotovala Madžarska, ki blokira proces zaradi vprašanja madžarske manjšine v Ukrajini.

Gruzija, ki prav tako ima status kandidatke, po premiku zunanje politike ni več na evropski poti, Turčija pa kot kandidatka že več kot četrt stoletja ostaja v zastoju. Pogajanja, začeta leta 2005, so zamrla zaradi oddaljevanja Ankare od evropskih vrednot.