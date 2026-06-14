Koncerti in protesti namesto slavja

Ameriški predsednik Donald Trump bo svoj današnji 80. rojstni dan obeležil s prireditvijo dvobojev v mešanih borilnih veščinah pri Beli hiši. V ta namen so organizatorji na južni trati postavili areno za več tisoč ljudi.

Trumpovega praznovanja naj bi se udeležili številni pripadniki vojske, ki bodo imeli tako kot posebni gostje predsednika prost vstop, drugi udeleženci bodo za ogled morali plačati vstopnino. Organizacija Public Integrity Project je nedavno na sodišču vložila tožbo, ker meni, da gre za neprimerno uporabo javnega premoženja za komercialni dogodek.

Pričakovati je, da se bodo dogodka, nad katerim poleg tožbe visi še slaba vremenska napoved, udeležili washingtonski lobisti, Trumpu zvesti politiki, njegovi podporniki, prijatelji in družinski člani. Več tisoč ljudi naj bi si dogajanje ogledalo na velikem ekranu blizu Bele hiše.

Napovedani množični protesti

Tako kot lansko leto ob Trumpovem rojstnem dnevu, ko so po ZDA potekali množični protesti proti Trumpu pod geslom Nočemo kraljev, so tudi letos po ameriških mestih načrtovane demonstracije, zborovanja in glasbeni dogodki. V New Yorku pripravljajo velik koncert z govori, na katerem naj bi nastopili Rufus Wainwright, Bette Midler, Patti Smith in Jane Fonda. Prireditev z naslovom Vstani in zapoj, bodo prenašali v 11 zveznih državah.

Predsednik, ki je konec februarja sprožil vojno z Iranom, je na novinarsko vprašanje, kaj si želi za rojstni dan, odgovoril, da si želi mir na svetu. Sicer pa njegova osrednja vizija ostaja to, da bi Ameriko spet naredil veliko.

Zdravja ni omenjal, saj trdi, da je poln energije, čeprav po zadnji anketi časopisov Washington Post ter USA Today in televizije ABC 55 odstotkov Američanov meni, da je prešibkega telesnega zdravja za položaj, ki ga opravlja.

Trump je po Joeju Bidnu šele drugi predsednik ZDA, ki je v času svojega mandata v Beli hiši dočakal 80. rojstni dan. Za razliko od Trumpa pa je Biden to obletnico leta 2022 praznoval v krogu družine.