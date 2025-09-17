Končna rešitev palestinskega vprašanja

Po obalni cesti, ki iz mesta Gaza vodi proti jugu palestinske enklave, se počasi valijo kolone izčrpanih, bolnih, ranjenih, sestradanih in globoko travmatiziranih ljudi. Za njihovimi hrbti na največje urbano središče v Gazi neprestano padajo bombe, rakete, topniški izstrelki in tankovske granate. Nad glavami ljudi, ki so bili v zdaj že skoraj dveh letih genocida razseljenih že neštetokrat in dejansko nimajo kam bežati, saj so velikanska improvizirana begunska taborišča že dolgo absolutno prezasedena, brnijo morilska brezpilotna letala.

V mestu Gaza, kjer je izraelska genocidna vojska v torek zjutraj sprožila veliko kopensko ofenzivo, je trenutno še najmanj 600.000 ljudi. Med njimi so mnogi, ki ne morejo zbežati. Ker so prešibki, ali ker si bega ne morejo privoščiti. V množičnem morišču in hiralnici na severu palestinske enklave, kjer mrtvi in ranjeni ležijo na opustošenih in ulicah ter med ruševinami, so ostali tudi številni ljudje, ki preprosto nočejo, ne (z)morejo več bežati.

Odločili so za smrt – za smrt kot odrešitev.