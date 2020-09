Končno nekaj zadoščenja za aboriginsko skupnost

Le prvi nujni korak

Jean-Sebastien Jacques bo moral oditi z vrha družbe. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

ne bo več direktor avstralsko-britanske rudarske multinacionalke Rio Tinto, ki je maja med širjenjem rudnika železove rude razstrelila 46.000 let staro arheološko najdišče in aboriginsko svetišče Juukan Gorge . V družbi so se odločili, da ga bodo zamenjali, poleg njega še njegova pomočnika, direktorja rudnikov železain vodjo službe za odnose z javnostjoOdločitev je bila skupna in sporazumna, so sporočili iz Ria Tinta, vsekakor so jo morali sprejeti, saj ključni investitorji niso bili zadovoljni s poprejšnjim poskusom, da bi se odkupili za napako zgolj z odpovedjo bonusom in nagradam za delovno uspešnost, ki bi kajpak dosegali milijonske vrednosti.Razstrelitev staroselskih svetišč je Rio Tinto načrtoval več let, dovoljenje za širitev rudnika železa pa je dobil že leta 2013. Interna preiskava v podjetju je avgusta pokazala, da so se kljub opozorilom o nadaljnji usodi Juukana, ki je za aborigine sveti kraj, odločili, da bodo nadaljevali širitev rudnika. »Kar se je zgodilo v Juukanu, je bilo narobe. Zagotovili bomo, da v Riu Tintu ne bodo več uničevali tako velikega arheološkega najdišča,« je zagotovil predsednik nadzornega svetaV avstralskem nacionalnem združenju domorodcev NNTC so zadovoljni, ker so v družbi ukrepali, a so poudarili, da je to le prvi nujni korak v prizadevanjih za ohranitev kulturne dediščine. »Upamo, da bo to poslalo močen signal rudarski panogi, da morajo vstopiti v 21. stoletje ter se zavedati okoljske in družbene odgovornosti,« je sporočil vodja združenjaOseminštiridesetletni Jean-Sébastien Jacques bo naloge direktorja opravljal, dokler v podjetju ne bodo našli zamenjave zanj oziroma najdlje do 31. marca prihodnje leto. Njegova pomočnika sta takoj sestopila s funkcij in bosta zapustila podjetje do konca leta. Pred tem bodo dobili še nagrade za dolgoletno delo.