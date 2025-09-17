Končno nižje ameriške obrestne mere

»Vedno prepozni« predsednik ameriške centralne banke Fed, kot Jeroma Powlla zmerja republikanski predsednik Donald Trump, je tokrat malo pohitel. Odbor za odprti trg Federal Reserve je ključno dolarsko obrestno mero znižal za čletrtiko odstotne točke na razpon od 4 do 4,25 odstotka in republikanska administracija upa na vsaj delno olajšanje na nepremičninskem in drugih trgih. Varuhi ameriškega denarja so nakazali še dve nižanji v letošnjem letu.

​Fed je obrestne mere zadnjič spuščala pred letom dni in sredi predsedniške kampanje so jo ameriški konservativni obtoževali pristranskosti do demokratov. Še bolj so jo obtoževali v mesecih po Trumpovem nastopu v Beli hiši, ki so prinesli nižjo inflacijo, pa čeprav še ne dovolj blizu tradicionalnemu cilju dveh odstokov. Powell se je prej izgovarjal na kazenske carine, ki jih zaveznicam in sovražnicam deli Trump, a še ni videti, da bi te vplivale na ameriško draginjo.

Newyorška borza v čakanju na odločitev o obrestnih merah. Foto Michael M. Santiago Getty Images Via Afp

Za zdaj držijo zagotovila Trumpovih svetovalcev kot Peter Navarro, da.bodo višje stroške plačale trgovinske partnerice. Dosedanje trmasto vztrajanje pri višjih obrestih pa je še dodatno prizadelo že leta skoraj zamrznjeni nepremičninski trg ZDA in njegova odmrznitev bi bila veliko olajšanje za republikansko administracijo. Eden odločilnih razlogov za nižanje pa je položaj na trgu dela, ki se je poleti spet malo poslabšal. Trump je zato krivil prav Fed.

Powell bo zdaj morda dobil mirnejše mesece do spomladanskega zaključka svojega mandata. Trump pa ni zmerjal le njega zaradi obrestnih mer in drage obnove poslopja centralne banke v prestolnici Washington, ampak je vse svoje sile usmeril tudi proti temnopolti članici odbora za odprti trg Lisi Cook. Ta ni zanikala, da si je z razglasitvijo dveh nepremičnin za stalno prebivališče pridobila nižje obrestne mere, prizivno sodišče pa je kljub temu ni dovolilo odstraniti s tokratnega zasedanja, kot je zahteval Trump.

Sporna obnova poslopja Fed. Foto Ken Cedeno/Reuters

Tega se je prvič udeležil Trumpov imenovanec in dosedanji ekonomski svetovalec Stephen Miran, potem ko se je izpraznil drugi sedež. Trumpov človek v ameriški centralni banki je edini nasprotoval nižanju, a zato, ker po njegovem ni bilo zadostno. Finančni minister Scott Bessent pa že razmišlja, koga bo predsedniku predlagal za prihodnjega predsednika Fed. Trump je imenoval tudi Powlla in v palači Fed na washingtonsk aveniji Constitution zagotovo ne bo hotel še enega podobno nekooperativnega. Trump prelamlja s številnimi anatemami ameriške gospodarske in finančne politike, a dokler gre gospodarstvu še kar dobro, se mu ni bati jeze volivcev.