Končno odločitev bo sprejela politika

Čeprav je vselej veljalo, da je sklenitev dogovora med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom o odnosih po brexitu v interesu tako britanske kot evropske strani, to vedno bolj potrjujejo tudi izjave visokih politikov, za katere bi neuspeh v že tako težkih časih pomenil nič drugega kot neodgovorno ravnanje.S temi besedami je dva dni zatem, ko sta se predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen in britanski premier Boris Johnson po telefonu dogovorila, da okrepita pogajanja in jih podaljšata za mesec dni, najslabši možni scenarij med srečanjem z glavnim evropskih pogajalcem Michelom Barnierom v Berlinu opisal nemški zunanji ...