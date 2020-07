Končno svoboden in varen, a boj še ni končan

Novozelandske oblasti so Behrouzu Boochaniju, kurdsko-iranskemu novinarju, ki je šest let preživel v peklu avstralskih migrantskih taborišč na Manusu in na Papui Novi Gvineji ter o tem napisal izjemno knjigo No Friend But the Mountains (Gore, edini prijatelj), odobrile prošnjo za azil. Sedemintridesetletni Boochani je ob azilu prejel enoletni delovni vizum, kar bi lahko bil tudi korak k odobritvi novozelandskega državljanstva.Behrouz Boochani je na Novo Zelandijo iz migrantskega centra v Port Moresbyju prišel novembra lani – kot gost knjižnega sejma. Oblasti so mu odobrile vizum, Behrouz, glas tisoče zatiranih, mučenih in ...