Konec iluzij na evropskih mejah

Evropska unija po dolgih letih odločanja dobiva novo ureditev na področju azila in migracij. Politični dogovor o sistemu novih pravil so dosegli pogajalci evropskega parlamenta in španskega predsedstva sveta EU.

Rešitve iz zapletenega in politično zelo kočljivega svežnja, ki ga sestavlja pet aktov, bodo v prihodnjih tednih morali preliti še v zakonsko besedilo. Rešitve, ki so bile sprejete za tesno zaprtimi vrati v celonočnih pogajanjih, zato še niso povsem jasne. Z novimi pravili naj bi zmanjšali migracijski pritisk, vzpostavili učinkovitejši nadzor meje, omejili gibanje prosilcev za azil med državami EU.

Iz najbolj izpostavljenih držav, kot sta Grčija in Italija, naj bi po EU premestili najmanj 30.000 prosilcev na leto. Države, ki ne bodo hotele sprejeti svojega deleža, bodo plačale 20.000 evrov na osebo.