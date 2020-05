Konec karantene v deželi zahajajočega gospodarstva

Tudi Japonska je zakorakala v čas »nove normalnosti«, potem ko so v Tokiu in še štirih prefekturah odpravili izredne razmere. Premier Šinzo Abe je na tiskovni konferenci sporočil, da so vzpostavili nadzor nad novim koronavirusom in po sedmih tednih blokade dosegli pogoje za sprostitev, za katere, je dodal, veljajo veliko višji standardi od mednarodnih.Posebno pozornost zbuja vprašanje, kako je Japonski to uspelo brez stroge karantene, brez aplikacij za spremljanje ljudi, brez številnih testov in zaprtja restavracij ter frizerskih salonov. »Strokovnjaki pravzaprav nimajo odgovora na to vprašanje,« je priznal Mikihito Tanaka, ...