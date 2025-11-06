Konec kariere ene najvplivnejših žensk ameriške politike

Prva ženska na čelu Predstavniškega doma ZDA in ena najvplivnejših političnih oseb v ameriški zgodovini, Nancy Pelosi, je danes v video sporočilu prek portala X dejala, da se leta 2026 ne bo več potegovala za sedež v kongresu. S tem zaključuje svojo več kot štirideset let dolgo politično kariero.

Dolga leta je bila v ospredju boja za nadzor nad predstavniškim domom in ena najglasnejših nasprotnic republikanskega predsednika Donalda Trumpa. »Ustvarili smo zgodovino, dosegli smo napredek. Vedno smo bili vodilni in zdaj moramo to početi še naprej, tako da ostanemo polnopravni udeleženci svoje demokracije in se borimo za ameriške ideale, ki so nam dragi,« je dodala.

Petinosemdesetletna Pelosi, v kongres prvič izvoljena leta 1987, je svojo odločitev sporočila le dva dni po tem, ko so volivci v Kaliforniji z veliko večino potrdili »Predlog 50«. Gre za pobudo o prerazporeditvi volilnih okrožij v zvezni državi, katere namen je na prihodnjih vmesnih volitvah demokratski stranki zagotoviti dodatnih pet sedežev v predstavniškem domu, navaja Reuters.