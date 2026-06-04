Konec madžarske blokade odprl vrata Ukrajini

Konec madžarske blokade odprtja prvega sklopa pogajalskih poglavij je odprl vrata napredku Ukrajine na poti v Evropsko unijo. Glede na položaj je negotovo, v kakšnem časovnem okviru bi bilo mogoče uresničiti zastavljen cilj. Gotovo pa je, da bo moral Kijev opraviti še veliko dela pri vzpostavljanju vladavine prava in krepitvi boja proti korupciji.

Francija in Nemčija sta pred jutrišnjim vrhom EU in Zahodnega Balkana v črnogorskem Tivtu v neuradnem dokumentu (non-paper), ki ga je pridobilo tudi Delo, pozvali evropsko komisijo, »naj predloži predloge za olajšanje postopne vključitve držav kandidatk na poti do pristopa k EU«