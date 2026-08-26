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    Svet

    Konec Mattea Salvinija? »V Ligi poteka odprta vojna«

    Populist, ki je regionalistično stranko popeljal na vrh italijanske politike, se ob padcu podpore spoprijema z uporom severnega krila.
    Kapitan, kakor Mattea Salvinija imenujejo privrženci, se spoprijema z odkritim uporom v lastni stranki. FOTO: Tiziana Fabi/AFP
    Galerija
    Kapitan, kakor Mattea Salvinija imenujejo privrženci, se spoprijema z odkritim uporom v lastni stranki. FOTO: Tiziana Fabi/AFP
    Gašper Završnik
    26. 8. 2026 | 04:00
    10:01
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    Avgust je najmanj od leta 2019 za skrajno desno Ligo in njenega voditelja Mattea Salvinija sinonim za težave. V tem mesecu se je v zadnjih letih zvrstilo več kriz, dogodkov in političnih potez, ki so oslabile stranko in Salvinijev položaj. Letos ni nič drugače, saj se Kapitan, kakor ga imenujejo privrženci, spoprijema z odkritim uporom v lastnih vrstah. Nejevolja je izrazita v Lombardiji, tradicionalni trdnjavi stranke, kjer nekateri veljaki zahtevajo politični in organizacijski preobrat ter vrnitev h koreninam, slišati je tudi bolj ali manj neposredne pozive k Salvinijevemu odstopu.

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    Giorgia Meloni se ne bo pustila poraziti na svojem terenu

    Nezadovoljstvo je dobilo javni odmev po seji vodstva lombardijskega dela stranke v začetku meseca, na kateri so vidnejši člani Lige iz Bergama, Brescie in Vareseja zahtevali spremembo smeri. V ospredje sta stopila predsednik Lombardije Attilio Fontana in vodja senatorjev Lige Massimiliano Romeo, ki zahtevata manj centralizirano vodstvo, v katerem bi imeli več besede predstavniki severnih dežel. Dogovora si želita skleniti še pred vsakoletnim zborovanjem stranke 20. septembra v Pontidi. Fontana ob tem ni izključil menjave na vrhu. Na vprašanje za časnik Corriere della Sera, ali bi se moral voditelj Lige umakniti, je odgovoril: »Nobene rešitve ni mogoče vnaprej izključiti. Liga se ne boji prenove.«

    Predsednik Lombardije Attilio Fontana. FOTO: Manon Cruz/Reuters
    Predsednik Lombardije Attilio Fontana. FOTO: Manon Cruz/Reuters

    Še nedolgo tega bi bila takšna izjava o prvem možu stranke težko zamisljiva. Ne le da je Liga izrazito osredotočena na voditelja, tudi politična strategija, ki jo je začrtal Salvini, ji je ob koncu prejšnjega desetletja prinesla najvidnejše volilne uspehe v skoraj štiridesetletni zgodovini stranke. »V Ligi zdaj poteka odprta vojna, kakršno smo le redko videli,« je za Delo komentiral Alessandro Braga, novinar Radia Popolare in avtor knjige ­Zeleno-črno. Sedanjost in prihodnost Lige.

    Od Severne lige do nacionalne sile

    Salvini je prevzel vodenje stranke leta 2013, ko je bila ta v globoki krizi. Na parlamentarnih volitvah nekaj mesecev pred tem je dobila le 4,1 odstotka glasov, njeno podobo so dodatno krnili finančni škandali, povezani z družino ustanovitelja Umberta Bossija. Populistični politik je iskal izhod iz krize v širitvi onkraj tradicionalnega severnjaškega zaledja. Odločilen preobrat je sledil štiri leta pozneje, ko je iz imena izginila beseda Sever, stranka pa je začela nagovarjati volivce po vsej državi. »Južno od reke Pad se je Liga začela širiti že v zadnjem Bossijevem obdobju. Salvini se je odločil, da bo meje njene podpore razširil še dlje, na vso Italijo,« je ­pojasnil Braga.

    Za takšen prodor je morala stranka spremeniti poudarke in prioritete. Novi voditelj je potisnil v ozadje federalizem, avtonomijo severa ter retoriko proti malopridnemu italijanskemu jugu in »tatinskemu Rimu« ter postavil v ospredje ostro nasprotovanje priseljevanju, varnost, tradicionalne vrednote in nacionalno suverenost. Politični kapital je gradil na spopadu »navadnih ljudi« z domačimi in bruseljskimi elitami ter poglabljal vezi z evropsko skrajno desnico.

    Nova usmeritev se je volilno obrestovala. Liga je na parlamentarnih volitvah leta 2018 dobila 17,4 odstotka glasov in s populističnim Gibanjem 5 zvezd oblikovala vlado, v kateri je Salvini postal podpredsednik in notranji minister, kjer je stopil v ospredje s politiko zaprtih pristanišč. Zenit je stranka dosegla leto pozneje, ko je na evropskih volitvah s 34,3 odstotka glasov postala najmočnejša stranka v Italiji.

    Padec z vrha

    Rekordni izid je v stranki odprl vprašanje, kako kapitalizirati volilni uspeh. Salvini je videl rešitev v predčasnih volitvah, na katerih je računal na plebiscitarno zmago in premierski stolček. Avgusta leta 2019 je zato razdrl koalicijo z Gibanjem 5 zvezd, toda volitev ni bilo. Nekdanji koalicijski partnerji so oblikovali vlado z levosredinsko Demokratsko stranko, Liga pa je pristala v opoziciji. »To je bil začetek njegovega zatona. Od takrat naprej mu ni uspela nobena poteza,« je ocenil Braga.

    Prvi mož Lige v aktualni vladi ostaja v senci premierke Giorgie Meloni. FOTO: Remo Casilli Reuters
    Prvi mož Lige v aktualni vladi ostaja v senci premierke Giorgie Meloni. FOTO: Remo Casilli Reuters

    Ko se je Liga leta 2021 pridružila vladi narodne enotnosti Maria Draghija, so Bratje Italije Giorgie Meloni ostali v opoziciji in postopoma prevzeli primat na desnici. Novo razmerje moči je potrdil izid leta 2022; Bratje Italije so dobili 26 odstotkov glasov, Liga pa je prepričala le 8,8 odstotka volivcev. Salvini je v aktualno vlado Giorgie Meloni vstopil precej oslabljen in na mestu podpredsednika ter ministra za infrastrukturo in promet, ki mu ni omogočalo takšne izpostavljenosti kot notranje ministrstvo, ostal v premierkini senci.

    Padec podpore je Salvini poskušal preobrniti z generalom Robertom Vannaccijem. Ta je avgusta 2023 v samozaložbi izdal kontroverzno knjigo Narobe svet (Il mondo al contrario) in z izdatno pomočjo medijev ter spletnih algoritmov postal politična senzacija. Pamflet, v katerem je, denimo, geje in lezbijke označil za »nenormalne«, feministke pa za »sodobne čarovnice«, je postal knjižna uspešnica. Preveden je bil v več jezikov, njegova skupna naklada pa naj bi presegla 250.000 izvodov.

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    General, apologet fašizma, ki izziva Giorgio Meloni

    Salvini je v Vannacciju prepoznal politični potencial in rešitev za skromne ratinge stranke. Leta 2024 ga je kot neodvisnega kandidata uvrstil na listo Lige za evropske volitve, na katerih je Vannacci dobil poslanski mandat z več kot pol milijona preferenčnih glasov. Aprila lani je vstopil v stranko in kmalu postal eden od Salvinijevih namestnikov. Toda zavezništvo dveh alfa samcev s podobnim slogom iskanja medijskih naslovov in spletne viralnosti ni dolgo trajalo. Februarja je Vannacci zapustil Ligo in ustanovil Nacionalno prihodnost.

    Salvinijeva taktika se je naposled obrnila proti njemu. Vannacci se je pokazal za trojanskega konja ter potegnil za seboj več poslancev Lige in, kot kažejo ankete, znaten del njenih volivcev. Po raziskavi agencije SWG, ki jo je v začetku avgusta objavila komercialna televizija La7, bi Nacionalna prihodnost prepričala 7,2 odstotka volivcev, Ligi pa bi podpora padla na 5,5 ­odstotka.

    Matteo Salvini je v Robertu Vannacciju (levo) prepoznal politični potencial in rešitev za skromne ratinge stranke. FOTO: Andrea Ronchini Nurphoto/Afp
    Matteo Salvini je v Robertu Vannacciju (levo) prepoznal politični potencial in rešitev za skromne ratinge stranke. FOTO: Andrea Ronchini Nurphoto/Afp

    »Pred Vannaccijem se je odprlo široko polje in zdaj pobira glasove, ki so nekoč pripadali Ligi. Salvini jih trenutno ne more dobiti nazaj,« je ocenil Braga. »Če bi jih lahko, verjetno ne bi imel sedanjih težav s severnimi oporečniki. Ti bi bili ob rasti volilne podpore precej ­mirnejši in tišji.«

    Vrnitev k severnjaškim koreninam

    Vannaccijev vzpon na račun padca podpore Ligi je obudil notranja protislovja v stranki in odprl vprašanje o njeni prihodnosti. Nezadovoljni veljaki so zahtevali vrnitev k federalizmu in avtonomiji ter ponovno osredotočenje na interese severa, na čelu s podjetniki, samozaposlenimi in srednjim razredom. Prepričani so, da na skrajni desnici za stranko ni več prostora, saj tega zasedajo Bratje Italije in Vannaccijeva Nacionalna prihodnost. »Volilna baza Lige se vrača k nekdanjemu jedru Severne lige, torej na sever Italije,« je za Delo ocenil politolog Valerio Alfonso Bruno s Katoliške univerze Svetega srca v Milanu. S tem se je strinjal tudi Braga, ki je ocenil, da je »projekt nacionalne Lige dokončno propadel«.

    Kljub ostrini upora Salvinijeva zamenjava za zdaj ni najverjetnejši scenarij. Na ključne strankarske položaje mu je uspelo postaviti zveste ljudi, zato njegovi nasprotniki nimajo dovolj podpore za sklic izrednega kongresa. Da bi ga lahko kmalu strmoglavili, ne pričakuje niti Alfonso Bruno. »Njegov položaj je precej šibkejši kot nekoč, vendar na obzorju ne vidim nikogar, ki bi lahko prevzel njegovo mesto na čelu stranke.«

    Braga je prepričan, da bosta tabora najprej poskušala doseči kompromis med obema vizijama stranke. »Drastična menjava vodstva nekaj mesecev pred volitvami bi lahko imela še hujše posledice, zato menim, da bodo iskali rešitev, ki bi vse obdržala skupaj,« je ocenil. Salvini bi tako Ligo na parlamentarne volitve, predvidene za prihodnje leto, še vedno popeljal kot njen voditelj, vendar bi bila po Bragovi oceni njegova avtonomija omejena. Če se bo Liga na volitvah odrezala tako slabo, kot napovedujejo sedanje ankete, se bo moral 53-letni politik, ki se je nekoč spogledoval z mestom predsednika vlade, dokončno umakniti.
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     Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

    Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.

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    ItalijaMatteo SalviniRoberto Vannacciskrajna desnicaLigavolitveGiorgia MeloniAttilio FontanaBratje ItalijeNacionalna prihodnostSOS4Democracy

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