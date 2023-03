Konec nemške blokade prepovedi klasičnih avtomobilov

Nemška blokada sprejemanja uredbe o prepovedi avtomobilov na notranje zgorevanje z letom 2035 je končana. Berlin je sinoči v pogajanjih z evropsko komisijo dobil zavezo Bruslja glede izjeme za sintetična goriva.

Kot je na twitterju napovedal izvršni podpredsednik evropske komisije za zeleni prehod Frans Timmermans, bodo naredili prve pravne korake za omogočanje registracije vozil po letu 2035, ki bodo delovala na ogljično nevtralna goriva. Takšna zaveza sicer izhaja iz uvoda uredbe.

Cenovno dostopna mobilnost

»Pot je prosta: Evropa ostaja tehnološko nevtralna,« je objavil nemški transportni minister Volker Wissing. S tem naj bi bila zagotovljena dodatna možnost za podnebno nevtralno in cenovno dostopno mobilnost.

Po pojasnilih Berlina bo vzpostavljena nova kategorija vozil, ki lahko vozijo le s sintetičnimi gorivi in bo vključena v zakonodajo EU. To naj bi se zgodilo do jeseni 2024.

Slovenija je sicer ves čas podpirala uredbo, imela pa je razumevanje za nemške zadržke. »Stališče Slovenije je, da kar je dobro za avtomobilsko industrijo Nemčije, je načeloma vedno dobro tudi za avtomobilsko industrijo Slovenije,« je v četrtek na začetku vrha EU dejal premier Robert Golob. To še posebej velja v velikem deležu slovenske avtomobilske industrije v izvozu. Kompromisni predlog evropske komisije je bil za Slovenijo povsem sprejemljiv, saj da ničesar ne izključuje.

Nemčija je sprejetje uredbe blokirala tik pred zdajci, saj je bilo po odločitvah na različnih ravneh odločanja v EU že vse nared za njeno sprejetje. Zaradi tega je kopico drugih držav članic na čelu s Francijo izražalo nezadovoljstvo. Nemčija je imela na svoji strani države, kot sta Italija in Poljska.

Po načrtih švedskega predsedstva sveta EU bo uredba sprejeta že v torek.