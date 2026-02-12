Konec okrepljenega delovanja ICE v Minnesoti

Po dveh žrtvah med demonstranti republikanski predsednik Donald Trump končuje okrepljeno posredovanje razvpite službe za carine in priseljevanje ICE v Minnesoti. Njegov vrhovni pooblaščenec za mejna vprašanja Tom Homan, ki je poveljstvo v severni zvezni državi pred tremi tedni prevzel od prvaka obmejne policije Grega Bovina, je danes končal operacijo mestna okrepitev.

Mnogi Trumpovi privrženci se sprašujejo, ali ni predsednik, ki je obljubljal red v vsej državi, dobesedno vrgel puške v koruzo. Na levi strani ameriškega političnega razkola mnogi slavijo in verjamejo, da smrti Renee Good in Alexa Prettija, ki so ju ustrelili zvezni agenti, nista bili zaman.