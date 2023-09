Konec omejitev za uvoz žita iz Ukrajine

Po današnjem izteku omejitev za uvoz žita v pet vzhodnih držav EU bo Ukrajina uvedla ukrepe, s katerimi bo preprečevala vnovičen hiter porast njihovega izvoza, je sporočila evropska komisija.

Omejitve, sprejete maja, so veljale za Poljsko, Slovaško, Madžarsko, Romunijo in Bolgarijo. Uvoz pšenice, koruze, oljne ogrščice in sončničnih semen v te države ni bil dovoljen. Žito je bilo mogoče uvoziti samo, če je namenjeno tranzitu.

Izkrivljanja trga ni več

Že prej so države same sprejemale enostranske prepovedi uvoza, ki bi po svoji naravi morale biti v nasprotju pravom EU. Evropska komisija sicer ugotavlja, da je s koordiniranjem in omejitvami izkrivljanje trga v petih državah izginilo. Izvoz v tretje države pa poteka bolj ali manj gladko in po podatkih Bruslja se še povečuje.

Ukrajina se je strinjala, da bo v 30 dneh uvedla vse ukrepe, vključno s sistemom izvoznih dovoljenj, da bi se izognila skokovitemu povečanju izvoza žita. Od 16. septembra 2023 naprej želi uvesti učinkovite ukrepe za nadzor izvoza štirih skupin blaga, da bi preprečila kakršno koli izkrivljanje trga v sosednjih državah EU. Ukrajina bo akcijski načrt predložila najpozneje v ponedeljek.

Evropska komisija bo skupaj z Ukrajino spremljala razmere, da se bosta lahko odzvali na morebitne nepredvidene razmere. Vzdržala se bo uvedbe kakršnih koli omejitev, dokler bodo ukrajinski ukrepi učinkoviti in v celoti delovali.

Predvolilna Poljska vztraja

Poljska sicer je že pred današnjo odločitvijo žugala z enostransko prepovedjo uvoza žit iz Ukrajine, če evropska komisija ne bo podaljšala omejitev. To utemeljuje z interesom za zaščito domačih kmetov. Vprašanje je kočljivo pred oktobrskimi volitvami.

EU podpira izvoz ukrajinskega žita in drugih živil, zlasti prek solidarnostnih pasov. Prispevala je k razvoju infrastrukture in povečanju logističnih zmogljivosti ter odpravi upravnih ovir za izvoz kmetijskih proizvodov iz Ukrajine.