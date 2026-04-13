Konec Orbánove ere: Bruselj si je oddahnil

Med dolgoletno vladavino Viktorja Orbána so se med Budimpešto in Brusljem kopičila odprta vprašanja. Njihovo reševanje bo velik zalogaj za prihodnjo Magyarjevo vlado. Madžarski so zaradi nespoštovanja vladavine prava in stanja v pravosodju zamrznjena evropska sredstva v vrednosti več milijard evrov.

Poleg tega je Orbán blokiral financiranje podpore obrambi Ukrajine v okviru instrumenta za mir, 20. sveženj sankcij proti Rusiji in nadaljevanje pristopnega procesa Ukrajine. Politiko blokade je razglašal za mirovno politiko. Še posebej kočljiva je bila de facto Orbánova podpora Kremlju in Beli hiši pri njunem delovanju proti EU.