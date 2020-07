Konec »poletja ljubezni« v ameriškem Seattlu

Odvetnika Mark in Patricia McCloskey sta protestnike pred svojo vilo v St.Louisu pričakala kar z orožjem. Foto Handout Afp

New York – »Poletja ljubezni« v ameriškem Seattlu je konec, zgodaj zjutraj se je policija vrnila na območje »organiziranega protesta Capitoll Hilla« s kratico Chop. V minulih dneh so namreč tam zabeležili streljanja z več smrtnimi žrtvami in številne druge zločine in mestne oblasti so se odločile ukrepati.Protestniki v Seattlu niso mirno prepustili svoje »avtonomne cone«, ki so jo zavzeli v začetku junija, policija je aretirala več deset ljudi. A so pod poveljstvom načelniceza vrnitev v vzhodno policijsko okrožje potrebovali le pol ure, potem ko so buldožerji že v torek odstranili betonske ovire. Zdaj ne bo več videti prizorov, kot so belski stražniki, ki v mestni park puščajo le temnopolte, morda pa bo imela nekaj več miru tudi županja, katere domneva o poletju ljubezni se je sprevrgla v kaos. V začetku tedna so jezni protestniki prikorakali tudi do njenega doma in zahtevali radikalno skrčenje policije.Vroče je bilo tudi v oregonskem Portlandu, kjer je policija proti demonstrantom uporabila solzivec, zato pa so bili uspešnejši protestniki v New Yorku. Župan Bill de Blasio bo sredstva za policijo zmanjšal za milijardo dolarjev , a protestniki zahtevajo še več in mnogi meščani se bojijo vrnitve kaosa iz sedemdesetih let minulega stoletja. Tudi v New Yorku se je v zadnjih tednih močno povečalo število umorov in drugih zločinov ter prekrškov, med drugim so z rdečo barvo premazali spomenik prvemu predsedniku ZDAv parku z istim imenom.