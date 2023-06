Konec romance Kosova z Zahodom

V nadaljevanju preberite:

Kosovo, ki je od konca devetdesetih let pod patronatom Zahoda, je v zadnjih tednih pri njem v nemilosti. Premier Albin Kurti je na muhi ostrih kritik ZDA in v manjši meri EU, češ da je najbolj odgovoren za eskalacijo. Znamenj, da se je ozračje izboljšalo, ni. Viri so navedli, da ZDA, ki že tako niso bile navdušene nad nepredvidljivim in trmoglavim Kurtijem, še zaostrujejo politiko do Prištine. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je Kurtija in Vučića povabil na krizni sestanek v Bruselj.