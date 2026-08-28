Konec sanj sirskih Kurdov o avtonomiji

Mazlum Abdi, dolgoletni voditelj Sirskih demokratičnih sil (SDF), je ta teden v predsedniški palači­ v Damasku sporočil, da je proces vključevanja večinoma kurdske milice v novo sirsko vladno vojsko končan, SDF pa kot neodvisne vojaške sile ni več. Nove sirske oblasti, ki so prevzele nadzor nad državo, ko je koalicija uporniških milice decembra 2024 zrušila 50-letno vladavino dinastije Asad, so tako močno okrepile svojo vladavino. »Danes smo v zgodovinskem trenutku. Obračamo pomembno stran v zgodovini Sirije, ki vstopa v obdobje miru, stabilnosti in obnove,« je dejal Abdi, voditelj zdaj že upokojenih Sirskih demokratičnih sil, ki se bo v sirski prestolnici najverjetneje pridružil predsedniku Ahmadu al Šari kot posebni svetovalec. »Želimo si, da bi bil današnji dan začetek resničnega ...