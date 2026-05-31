Konec tedna je bil v italijanskih Alpah usoden za dva pohodnika

V italijanskih Alpah sta se v soboto zgodili dve nesreči, v katerih sta življenje izgubila dva človeka. V dolini Fassa v Dolomitih se je na plezalni poti na jugozahodni steni gore Rotwand ponesrečil 32-letni domačin, v dolini Aoste pa je po zdrsu pod vrhom gore Gran Paradiso umrl 54-letnik iz Lombardije.

Za 32-letnega plezalca, ki se je na nekaj manj kot 500-metrsko plezalno pot podal s tovarišem, je bil usoden padec približno 30 metrov globoko. Natančen vzrok nesreče še ni znan, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Alpinist iz lombardske pokrajine Como je medtem na 4061 metrov visokem Gran Paradisu – najvišji italijanski gori, ki v celoti leži na italijanskem ozemlju – umrl po padcu približno 500 metrov v globino. Nesreča se je zgodila na nadmorski višini okoli 3900 metrov. Tako umrli kot njegov brat in prijatelj so se na goro vzpenjali brez varovalne opreme.