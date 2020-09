FOTO:Konec turizma ali turizem domačih krajev

Ko je drugi dan božičnih praznikov leta 2004 cunami z obale Phuketa odnesel 250.000 življenj, je ta tajski otok začutil, da bo potrebnega veliko časa, da se rane zacelijo, a se je takoj lotil odpravljanja kaosa in obnove poškodovanih objektov. Med žrtvami je bilo veliko tujih turistov in gostinci so vedeli, da ne bo lahko znova vzpostaviti tistega občutka varnosti, ki je bistveno pripomogel k temu, da so na leto gostili po 14 milijonov obiskovalcev, med katerimi je bilo kar deset milijonov tujcev.Ko je 13. januarja letos Tajska postala prva država zunaj Kitajske, v kateri se je pojavil koronavirus (pri nekem kitajskem turistu), pa ...