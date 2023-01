Konflikt s sindikati ogroža ambicije britanske vlade

V nadaljevanju preberite:

Vstop v novo leto ni odpravil težav, s katerimi so se v zadnjih mesecih spoprijemali na Otoku. Množične stavke v britanskem javnem sektorju so se iz decembra preprosto prelile v januar in grozijo, da se bodo zavlekle globoko v zimo. Poleg stavk v zdravstvu povzročajo največ preglavic tiste v železniškem potniškem prometu, kjer se vse pogosteje zgodi, da večina vlakov ne vozi.