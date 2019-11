FOTO:Kongres AfD spremljali množični protesti

Tino Chrupalla. FOTO: Fabian Bimmer/Reuters

”Proti AfD in njihovemu sovraštvu.” .

Saskia Esken in Norbert Walter-Borjans. FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters

Nova voditelja nemških socialdemokratov Walter-Borjans in Eskenova



Nemški socialdemokrati (SPD) so danes za nova sopredsednika izbrali nekdanjega finančnega ministra Severnega Porenja-Vestfalije Norberta Walter-Borjansa in poslanko Saskio Esken. Odločitev postavlja pod vprašaj prihodnost koalicije s CDU kanclerke Angele Merkel in napoveduje krizo v stranki sami, poroča nemška tiskovna agencija DPA.





Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo (AfD) je danes na kongresu izvolila nova sopredsednika stranke. To sta, ki je veljal za kompromisnega kandidata, in, ki predstavlja zmerni del stranke, poroča nemška tiskovna agencija DPA.Chruppala, 44-letni poslanec v zveznem parlamentu, ki je veljal za kompromisnega kandidata, je lahko računal na podporo skrajnega krila AfD, na drugi strani pa je bil sprejemljiv tudi za zmerne člane stranke.58-letni Meuthen pa predstavlja zmerni del stranke in drži distanco do radikalnega dela AfD, poroča DPA.Chruppala, slikopleskar, ki prihaja iz vzhodnonemške zvezne dežele Saška, je kot sovoditelj AfD nasledil, ki se je umaknil iz izvršilnih funkcij v stranki.Kongres skrajno desne stranke pa so spremljali množični protesti. Pred športno dvorano v Braunschweigu, v kateri je zasedalo okoli 550 delegatov, se je že pred začetkom kongresa zbralo več tisoč protestnikov. Po navedbah organizatorjev jih je bilo opoldne 10.000. Policija ni sporočila podatkov o udeležbi. Protestniki so med drugim vzklikali: 'Vsa Nemčija sovraži AfD'.