Kongres danes glasuje o ustavni obtožbi proti Trumpu 

FOTO: Lindsey Wasson/Reuters

Mitch McConnell je v torek zatrdil, da ne bo nobenih dodatnih zaslišanj ali prič. FOTO: Mark Wilson/AFP

Predstavniški dom ameriškega kongresa bo predvidoma danes glasoval o potrditvi ustavne obtožbe predsednika ZDA zaradi zlorabe pooblastil in oviranja dela kongresa . Demokrati imajo dovolj glasov za potrditev obtožnice , vendar pa se lahko glasovanje zaradi republikancev zavleče.Obtožnico je po več kot dveh mesecih preiskave, tajnih in javnih zaslišanj članov vlade prejšnji teden z demokratskimi glasovi potrdil pravosodni odbor predstavniškega doma. Trump je obtožen, da je izsiljeval Ukrajino z zadrževanjem vojaške pomoči, da razglasi preiskavo njegovih političnih nasprotnikov v ZDA, nato pa je oviral kongresno preiskavo tega in drugih dejanj.Bistvo obtožnice potrjuje prepis telefonskega pogovora med Trumpom in predsednikom Ukrajine , ki ga je objavil Trump, ki še naprej trdi, da s pogovorom, v katerem je Ukrajinca prosil za preiskovalno »uslugo« , ni nič narobe. Vsebino pogovora in druge okoliščine so potem potrdila tudi zaslišanja prič. Med njimi ni bilo nobene priče, ki bi trdila, da je bilo predsednikovo dejanje v skladu z ustavo in zakoni.Glasovanje o razrešitvi je predvideno za danes, vendar pa bodo republikanski člani predstavniškega doma poskušali postopek zavleči z razpravo in pritiskom predvsem na demokrate iz okrožij, ki so politično bolj mešana, da glasujejo proti. Že en demokrat proti ustavni obtožbi bo za Trumpa dovolj, da razglasi zmago, ki ga zagotovo čaka po sojenju v senatu, kjer republikanski voditelji vnaprej trdijo, da bo oproščen po hitrem postopku.Senatno sojenje se bo predvidoma začelo januarja in vodja republikanske večineje v torek zatrdil, da ne bo nobenih dodatnih zaslišanj ali prič, ker je ves postopek proti Trumpu neutemeljen in ne bodo po nepotrebnem zapravljali časa.