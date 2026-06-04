Kongres proti Trumpu

Več republikanskih predstavnikov se je pridružilo demokratskim pri glasovanju za umik ameriške vojske z vojnih območij Bližnjega vzhoda.

V politični zaušnici predsedniku Donaldu Trumpu je sinoči več republikancev glasovalo skupaj z demokrati za umik ameriških vojakov iz iranske vojne. Odločitev je bolj simbolična, saj predsedniku ZDA pri vprašanju vojne in miru ni potrebno poslušati kongresa, če ravno ne gre za denar. Kaže pa nestrinjanja v vladajoči stranki o iranski vojni in drugem. Ameriška letalonosilka. Med upornimi republikanci je odhajajoči predstavnik iz Kentuckyja Thomas Massie, ki mu je prav Trump s postavitvijo za njegovega predvolilnega tekmeca Eda Gallreina končal kongresno kariero. Tudi Warren Davison iz Ohia velja za libertarca, Brian Fitzpatrick iz Pensilvanije ter Tom Barrett iz Michigana sta pred težavnimi ponovnimi izvolitvah v nihajočih volilnih okrajih. Njihovi glasovi so zadostovali za razbitje tesne ...