Kongres še ne bo omejil Trumpovih vojaških ambicij

Trump se lahko zgleduje po prejšnjih predsednikih. Demokrat Bill Clinton je leta 1999 za osvoboditev Kosova z bombami pridobil podporo Nata in varnostnega sveta OZN, ne pa tudi republikansko vodenega kongresa. Prav tako ne Barack Obama za napad na Libijo leta 2011. Zato pa je republikanski predsednik George W. Bush dobil kongresni blagoslov za vojno v Iraku. Težave so nastale, ko se ta ni pokazala za uspešno, in to je najbrž kriterij, po katerem bodo Američani sodili tudi Trumpovo posredovanje v Iranu.

Izraelska vlada domneva, da se bo vojna končala do začetka aprila. Pentagon že podpira posredovanje iranskih Kurdov ter na območje pošilja okrepitve. Tako kot iransko prebivalstvo, ki je krvavo plačalo številne upore proti tlačiteljem, gre Trump z vojno proti ajatolam na vse ali nič.