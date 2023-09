Kongresna preiskava proti demokratskemu predsedniku ZDA

Prvi dan po vrnitvi s parlamentarnih počitnic je republikanski predsednik ameriškega predstavniškega doma Kevin McCarthy sprožil preiskavo proti demokratskemu predsedniku Joeju Bidnu, ki lahko privede do ustavne tožbe in poskusa razrešitve. Kalifornijski republikanec demokratskega prvaka obtožuje zlorabe oblasti, obstrukcije preiskav in vpletenosti v »kulturo korupcije«.

Republikanski predsednik predstavniškega doma Kevin McCarthy. FOTO: Leah Millis/Reuters

Konservativna opozicija demokratski Beli hiši verjame, da ima dovolj dokazov za vpletenost sedanjega predsednika ZDA v dvomljive posle sina Hunterja v času podpredsedniškega delovanja v administraciji Baracka Obame. Biden je pred kamerami priznal izsiljevanje Ukrajine za odstavitev državnega tožilca Viktorja Šokina, ki je preiskoval Hunterjevega delodajalca Burismo. Zdaj 53-letni sin tedanjega podpredsednika ZDA je brez primernih izkušenj v upravnem svetu energetskega podjetja ukrajinskega tajkuna Mikole Zločevskega pobiral milijon dolarjev na leto, bančne prijave pa so pokazale nakazovanje desetin milijonov dolarjev na slamnata podjetja članov Bidnove družine iz Ukrajine, Rusije, Kitajske, Romunije in nekaterih drugih držav.

Prvi sin Hunter Biden. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Joeja Bidna je za »big guya« v ozadju teh poslov označil Hunterjev nekdanji poslovni partner Tony Bobulinski, drugi Devon Archer je poročal o podpredsednikovih telefonskih pozdravih med poslovnimi sestanki in udeležbi poslovnih večerij v znameniti washingtonski restavraciji Cafe Milano. Sin naj bi številne dvomljive posle sklepal kar med očetovimi službenimi potovanji v tujini, odvisen od mamil pa je računalnik s številnimi dokazi o tem pozabil v delawarski popravljalnici. Tega je za rusko dezinfromacijo med zadnjo predsedniško kampanjo napačno označilo petdeset nekdanjih visokih uradnikov zveznega preiskovalnega urada FBI in obveščevalnih služb, po poročilih žvižgačev pa so posle družine Biden pomagali prikrivati tudi v pravosodnem ministrstvu in davčni upravi.

Prejšnji republikanski predsednik Donald Trump je prestal dva poskusa razrešitve. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Sprožitev preiskave proti Bidnu je politični korak in kot takšnega ga zavračajo mnogi demokrati, ki svojemu predsedniku verjamejo, da ni bil nikoli vpleten v sinove posle. Preiskovalni odbori predstavniškega doma pa zdaj dobivajo pravico do sodnih nalogov za pričanja ter dokumente in najbrž jih bodo najprej zanimali tisti, ki jih je Biden podpisoval s psevdonimi. V nasprotju s prejšnjo demokratsko predsednico predstavniškega doma Nancy Pelosi, ki je ustavni tožbi proti republikanskemu predsedniku Donaldu Trumpu razglasila kar sama, McCarthy o tem napoveduje glasovanje v spodnjem domu kongresa. Republikanci imajo tam le tesno večino, tudi nanj pa pritiskajo bolj radikalni kongresniki s temi in številnimi drugimi zahtevami za obračun z demokratskim predsednikom in njegovo administracijo.