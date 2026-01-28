Kongresnico napadli s smrdečo rožnato tekočino

Ilhan Omar, demokratska članica predstavniškega doma ZDA iz Minnesote, je bila v torek med nagovorom volivcem v svoji domači zvezni državi tarča napada. Storilec jo je poškropil z neznano rožnato tekočino neprijetnega vonja. Omar ni utrpela posledic in je nadaljevala z govorom, napadalca pa so hitro aretirali na kraju dogodka.

Omar je nagovarjala svoje podpornike v domačem Minneapolisu, ki se je v zadnjem času znašel v središču pozornosti domače in tuje javnosti ob ogorčenju zaradi dveh smrti, ki so ju povzročili agenti zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice) in zvezne mejne patrulje, ter protestov, ki so spremljali njihovo delovanje v Minnesoti.

43-letna demokratska kongresnica je tik pred napadom kritizirala vlado, pozvala je k ukinitvi službe Ice in odstopu ali odstavitvi ministrice za domovinsko varnost Kristi Noem.

Njene pozive so prisotni pospremili z aplavzom, nato pa se je iz publike dvignil moški, ki je Omar s pomočjo injekcije poškropil s tekočino rožnate barve in močnega neprijetnega vonja. Napadalca, 55-letnega Anthonyja Jamesa Kazmierczaka, so varnostniki nemudoma spravili na tla, kmalu zatem ga je pridržala policija.

Omar je nadaljevala nagovor in podpornikom dejala, da morajo vzdržati in se upreti tovrstnim napadom, ne glede na to, kaj jim bodo »vrgli v obraz«.

»V redu sem. Sem borka, zato me takšen mali provokator ne bo prestrašil in odvrnil od mojega dela. Ne bom dopustila, da bi zmagali nasilneži. Hvaležna sem svojim neverjetnim volivcem, ki me podpirajo. Minnesota ostaja močna,« je po incidentu sporočila na omrežju X.

FOTO: Brandon Bell/Getty Images via Afp

Guverner Minnesote Tim Walz in župan Minneapolisa Jacob Frey sta napad na kongresnico Omar označila za nesprejemljivo dejanje in obsodila politično nasilje. Incident je obsodilo tudi več članov kongresa ZDA, tako iz vrst demokratov kot republikancev.

Kongresnica Omar, ki je bila rojena v Somaliji, je bila sicer doslej že večkrat tarča javnih kritik in napadov predsednika Donalda Trumpa in njegovih podpornikov.

Trump jo je izpostavil in kritiziral tudi v torkovem nagovoru podpornikom v zvezni državi Iowa, po napadu nanjo pa je v odgovor na novinarsko vprašanje o tem dejal, da ni videl videoposnetka incidenta in da ga je verjetno zrežirala kar sama.