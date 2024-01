Kongresniki po napadu na ameriške vojake v Jordaniji pozvali k napadom na Iran

Potem ko so bili v napadu z brezpilotnim letalnikom v Jordaniji v nedeljo ubiti trije ameriški vojaki, so številni člani ameriškega kongresa predsednika Joeja Bidna javno pozvali h krepitvi napadov na oborožene skupine na Bližnjem vzhodu, ki so povezane z Iranom, in tudi na sam Iran, poročajo ameriški mediji.

Biden je v sporočilu za javnost po napadu sporočil, da so na severovzhodu Jordanije blizu meje s Sirijo umrli trije vojaki, več pa jih je bilo ranjenih. Dodal je, da še vedno zbirajo informacije o napadu, vendar pa vedo, da so ga izvedle radikalne militantne skupine, povezane z Iranom, ki delujejo v Siriji in Iraku.

Centralno poveljstvo ameriške vojske je potrdilo, da je bilo v napadu ranjenih najmanj 34 vojakov, vendar je mogoče pričakovati, da bo njihovo število še naraslo. »Naj nihče ne dvomi, da bomo odgovorne kaznovali - ob času in na način, ki ga bomo sami določili,« je sporočil Biden.

Vodja republikanske manjšine v senatu Mitch McConnell je Bidna pozval, naj »povzroči resno in uničujočo škodo teroristom in njihovim iranskim sponzorjem, ki se ponašajo z ameriško krvjo kot znamenjem časti,« poroča ameriški medij Axios.

Republikanski senator Lindsey Graham je pozval k napadom na tarče znotraj Irana, njegov strankarski kolega Tom Cotton pa je dejal, da je edini možen odgovor na te napade »uničujoče vojaško maščevanje proti terorističnim silam v Iranu in drugod po Bližnjem vzhodu«.

Uradno sicer ni jasno, kdo stoji za napadom, poroča britanski BBC. Jordanija je v odzivu zatrdila, da se ni zgodil na njenem ozemlju, temveč na ozemlju Sirije. Iran pa je zanikal kakršno koli vpletenost ter obtožbe ZDA in Velike Britanije, da podpira militantne skupine, ki so izvedle napad.

V Iranu usmrtili štiri moške, obsojene vohunjenja za Izrael

V Iranu so davi usmrtili štiri moške, ki so jih obsodili zaradi sodelovanja z Izraelom pri načrtovanju sabotaže iranskega obrambnega objekta. Medtem so v nedeljo v Teheranu sklenili sojenje švedskemu diplomatu Johanu Floderusu, ki je obtožen vohunjenja za Izrael.

Moške so aretirali julija 2022 in jih obtožili, da so skušali izvesti operacijo proti objektu iranskega obrambnega ministrstva v osrednji provinci Isfahan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iran trdi, da jih je izraelska obveščevalna agencija Mosad rekrutirala približno leto in pol pred operacijo. Moške so poslali v afriške države na urjenje v vojaške centre, kjer so bili prisotni izraelski agenti. Na smrt so jih obsodili septembra lani.

Medtem se je v nedeljo sklenilo sojenje švedskemu diplomatu Johanu Floderusu, ki je delal za Evropsko unijo. Iransko tožilstvo je zahtevalo najvišjo možno kazen za moškega, ki ga obtožuje vohunjenja za Izrael, je poročala iranska agencija Mizan Online.

Tožilec je na sojenju dejal, da je Floderus obtožen »zelo obsežnega obveščevalnega sodelovanja s sionističnim okupacijskim režimom«. »Glede na naravo in škodljive posledice obtoženčevih dejanj zahtevam najvišjo kazen,« je dodal.