FOTO:Konservativci prepričljivo v vodstvu, a boj še ni dobljen

Poenotenje na obeh straneh

Soočenje voditeljev dveh največjih britanskih parlamentarnih strank ni prineslo bistvenih novosti. Foto Reuters



Analitiki ostajajo previdni

Poudarki iz volilnih programov največjih strank

Konservativci



Vladajoča stranka je volivcem ob morebitni prepričljivi zmagi obljubila »instantni brexit, pripravljen za v pečico«, četudi dobro ve, da bi bila s potrditvijo ločitvenega sporazuma v britanskem in evropskem parlamentu končana šele prva faza ločitve Združenega kraljestva od EU. Tej bodo sledili novi krogi pogajanj in nove odločitve o prihodnosti britanskih odnosov z Unijo, o katerih bo težko doseči enotno stališče tudi znotraj stranke, kaj šele zunaj nje. Konservativci pod Johnsonom so obljubili tudi konec obdobja varčevanja in nov poudarek na investicijah zlasti v zapostavljenih delih države.



Laburisti



Največja opozicijska stranka je ob morebitnem vzponu na oblast napovedala nova pogajanja z EU o brexitu in nov dogovor, o katerem bi imeli zadnjo besedo volivci. Njena ambicija v pogajanjih je doseči tesnejši odnos z EU, če ne drugače, z obstankom Združenega kraljestva v evropski carinski uniji. V domači politiki se osredotoča na gospodarske ukrepe, s katerimi si želi radikalno spremeniti podobo britanske družbe in jo narediti bolj egalitarno. Njen program vsebuje vrsto obljub o višanju davkov in nacionalizaciji ključnih storitev, ki so bile privatizirane pod prejšnjimi konservativnimi in laburističnimi vladami.

Veliko prerazporejanje glasov, ki je do zdaj zaznamovalo predvolilno kampanjo na Otoku, ni združilo samo evroskeptičnega tabora, ampak do določene mere tudi tabor nasprotnikov brexita. Volilni boj je manj kot teden dni pred parlamentarnimi volitvami tako še vedno odprt.Volitve, ki bodo odločile o usodi brexita, so temo, s katero se zadnja tri leta britanska politika ukvarja 24 ur na dan , po pričakovanjih izčrpale do onemoglosti. Tudi zato od sinočnjega televizijskega soočenja voditeljev dveh največjihparlamentarnih strank,in, ni bilo mogoče pričakovati veliko novega. Premier­ in vodja opozicije sta volivcem in drug drugemu že zdavnaj povedala vse – ne le o brexitu, ampak tudi o njunih ­diametralno nasprotnih pogledih na to, kakšna bi morala biti prihod­nost države.Čeprav Britanci na parlamentarnih volitvah izbirajo poslance političnih strank, javnomnenjske ankete ves čas spremljajo tudi priljubljenost njihovih voditeljev. Johnson se v tem pogledu nima česa bati. Ankete so namreč pokazale, da mu volivci pri ključnih vprašanjih zaupajo bistveno bolj kot 70-letnemu socialistu Corbynu. Skrbita ga lahko predvsem priljubljenost laburističnih gospodarskih predlogov med znatnim delom prebivalstva ter dejstvo, da je njegovemu tekmecu v izteku kampanje uspelo nekoliko poenotiti nasprotnike brexita.Junija, mesec dni po evropskih volitvah, je seštevek volilnih anket na Otoku pokazal, da imajo štiri največje stranke približno enako volilno podporo. Od polet­ja se je podpora konservativcem in laburistom znatno izboljšala, in to izključno na račun liberalnih demokratov in Brexita, protestnih strank, ki sta se okrepili predvsem zaradi nejasnosti, povezanih z britanskim izstopom iz EU.Pretakanje glasov iz stranke Brexit h konservativcem in od liberalnih demokratov k laburistom je pospešil predvsem nov ločitveni sporazum, ki ga je oktobra z EU dosegla Johnsonova vlada. Evroskeptiki so spoznali, da lahko referendumski izid iz leta 2016 uresničijo le tako, da se združijo za ­Johnsonom. Do podobnega spoznanja je v zadnjem času prišel tudi tabor nasprotnikov brexita, kjer ovirata konsolidacijo predvsem radikalnost vodstva laburistov in škandal, povezan s primeri antisemitizma v strankinih vrstah Kar zadeva razplet četrtkovih volitev, sta možna dva scenarija: prepričljiva zmaga konservativcev oziroma nov viseči parlament, v katerem nobena stranka ne bo imela dovolj glasov, da bi vladala sama. To ugotovitev potrjuje povprečje javnomnenjskih anket, ki kaže na občutno prednost vladajoče stranke (43 odstotkov) pred opozicijskimi laburisti (33 odstotkov), toda to ne pomeni, da so teo­retične možnosti za presenečenje izčrpane.Deset odstotnih točk, ki ločijo prvo- od drugouvrščene stranke, v britanskem večinskem volilnem sistemu in ob čedalje bolj nepredvidljivem volilnem telesu za analitike ni prepričljiva razlika. Njihova previdnost pri napovedih izida je posledica izkušenj iz preteklih volilnih tekem, v katerih so javnomnenjske agencije bodisi precenile bodisi podcenile podporo strankam. Na zadnjih volitvah leta 2017 večina anket ni napovedala visečega parlamenta. Dve leti pred tem pa večina ni predvidela gladke zmage konservativcev.