Konservativna Amerika žaluje za umorjenim Charliejem Kirkom

Konservativna Amerika žaluje zaradi smrti aktivista z velikim vplivom na ameriško mladino Charlieja Kirka, obsodbe umora pa prihajajo tako z desne kot leve. Demokratski guverner Kalifornije Gavin Newsom, ki je bil večkrat tarča Kirkovih napadov, je umor označil za podel in odvraten. Predsednik Trump je v znak žalovanja do nedelje odredil, da se zastave na zveznih poslopjih spustijo na pol droga.

Obsodbe z vseh strani

Predsednik Trump, ki je lani poleti preživel poskus atentata v Pensilvaniji, je v daljši objavi na omrežju truth social zapisal, da je bil Kirk velik človek, ki je bolje od vseh razumel srce ameriške mladine. »Veliki in celo legendarni Charlie Kirk je mrtev. Bog naj ga blagoslovi,« je med drugim zapisal Trump ter namignil, da je k smrti »mučenika za resnico« prispevala retorika skrajne levice.

Nekdanja predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi in nekdanja podpredsednica ZDA Kamala Harris sta sporočili, da za politično nasilje v Ameriki ni prostora.

»Člani drugih političnih strank niso naši sovražniki, ampak sodržavljani,« je na omrežju X objavil nekdanji predsednik George Bush mlajši, nekdanji predsednik Bill Clinton pa je objavil, da ga je umor razžalostil in razjezil, vendar upa, da bodo vsi pogledali vase in okrepili prizadevanja za mirne razprave.

Katoličani z območja Phoenixa v Arizoni so se zbrali pri molitvi za Charlieja Kirka. FOTO: Caitlin O'Hara/Reuters

»Želim jasno povedati, da gre za politični umor. Vsi v tej državi moramo razmisliti, kje smo in kje želimo biti, ter se vprašati, ali je to tisto, kar nam je prineslo 250 let,« je novinarjem povedal republikanski guverner Utaha Spencer Cox.

Izraze sožalja je zasenčila epizoda v predstavniškem domu kongresa, kjer je predsednik predstavniškega doma Mike Johnson zaradi umora zaprosil za minuto molka. Takoj zatem so republikanci zahtevali skupno molitev, demokrati so se glasno uprli, republikanka Ana Paulina Luna s Floride pa jim je zakričala, da so krivi za umor, poroča Washington Examiner.

Demokrati so republikance pozivali, naj sprejmejo zakone proti orožju, ki je v državah, kot je Utah, široko dostopno. Izpostavljali so nov primer strelskega napada na ameriški šoli, ki se je zgodil skoraj hkrati z atentatom na Kirka. V streljanju na srednji šoli Evergreen nedaleč od Denverja je bilo ranjenih več oseb, najmanj tri pa so v kritičnem stanju, poročajo ameriški mediji.

Po podatkih organizacije Gun Violence Archive je bilo v ZDA letos najmanj 300 množičnih strelskih napadov.

Njegov nastop poskušali preprečiti

31-letni desničarski aktivist Kirk, ustanovitelj konservativne politične organizacije Turning Point USA (Točka preobrata ZDA), je bil v zadnjih letih eden najvplivnejših političnih aktivistov v ZDA in trden zaveznik Trumpa.

Tudi zastava na Beli hiši je spuščena na pol droga. FOTO: Daniel Becerril/Reuters

Bil je odločen zagovornik pravice do orožja ne glede na pogoste strelske napade v ZDA. Znan je bil po širjenju antisemitskih in protimuslimanskih teorij zarote, kot zaroto je označil tudi pandemijo covida-19, splav je opredeljeval kot umor, nasprotoval je pravicam pripadnikov skupnosti LGBTQ. Nasprotoval je tudi ameriški pomoči Ukrajini.

Okrog tisoč študentov univerze Utah Valley se je podpisalo pod peticijo vodstvu, naj Kirkov nastop zaradi njegove provokativnosti odpove, vendar pa je univerza odgovorila, da gre za vprašanje pravice do govora in konstruktivni dialog, poroča televizija ABC.

Reševalna vozila na kraju atentata FOTO: Melissa Majchrzak/AFP

V črno oblečeni neznanec je Kirka ustrelil s strehe ene od zgradb kampusa univerze Utah Valley z razdalje okrog 200 metrov, kjer je imel Kirk dogodek na prostem pred 3000 ljudmi, so sporočile oblasti. Ustreljen je bil, ko je odgovarjal na vprašanja o množičnih strelskih napadih v ZDA v zadnjem desetletju, navaja CNN.

Direktor zvezne policije FBI Kash Patel je kmalu po umoru na družbenih omrežjih sporočil, da so storilca ujeli, pozneje pa to izjavo umaknil in objavil, da so osebo po zaslišanju izpustili. Aretirali so še enega osumljenca, a so ga prav tako izpustili po zaslišanju, poroča televizija MSNBC.

Policija strelca še išče. Po besedah guvernerja zvezne države Utah Spencerja Coxa, ki je umor označil za političnega, je bil vanj vpleten le en osumljenec.