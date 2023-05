Konservativna politika na osvajalskem pohodu

V nadaljevanju preberite:

Nedeljske volitve v Španiji, lokalne in regionalne, so nazorno pokazale, kakšno je politično razpoloženje v državi: med Španci se krepijo desni sentimenti, levičarstvo družbeno bledi. Posledično ne manjka pavšalnih napovedi, da se socialistični politiki premiera Pedra Sáncheza in njeni radikalni zaveznici Podemos na nacionalni ravni šteti dnevi. Razočarani predsednik vlade je že napovedal, da bodo to zanj pesimistično napoved preverili kmalu: predčasne volitve bodo 23. julija (in ne, kakor se je domnevalo doslej, proti koncu leta, ko se mu izteče mandat).