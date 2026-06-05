Kontroverzna skupina AllatRa dobila dovoljenje za dogodek v evropskem parlamentu

Globalni raziskovalni center AllatRa je februarja v Bruslju pripravil dogodek o nevarnostih nanoplastike, ki se ga je udeležil tudi češki evropski poslanec Ondrej Knotek iz politične skupine Patriots. Organizacija se predstavlja kot mednarodni raziskovalni center, osredotočen na okoljske izzive, človekove pravice in svoboščine.

Med gosti dogodka je bil tudi ameriški pastor Mark Burns, predsednik pobude Duhovni diplomati in duhovni svetovalec ameriškega predsednika Donalda Trumpa. AllatRa ga je opisala kot »svetovno priznanega krščanskega voditelja in mednarodnega govornika«, poroča Politico.

AllatRa je že dlje časa tarča kritik. Ukrajinske varnostne službe jo obtožujejo širjenja narativov, ki opravičujejo rusko agresijo na Ukrajino. Skupina je povezana tudi z verskim gibanjem AllatRa, katerega ustanovna besedila med drugim omenjajo vpliv nezemeljskih bitij na človeštvo. Nekatera poročila organizaciji pripisujejo tudi širjenje teorij o prihodnji združitvi slovanskih narodov in zanikanje ključne vloge človeka pri globalnem segrevanju.

Zaradi teh očitkov so češka poslanca Danuše Nerudova in Jan Farsky ter slovaški poslanec Martin Hojsik vložili pritožbo zaradi prisotnosti skupine v evropskem parlamentu. Opozorili so, da bi lahko takšno sodelovanje škodovalo ugledu institucije in organizacijam, povezanim s tujim vplivom ali dezinformacijami, podelilo dodatno legitimnost.

»AllatRa je sekta, ki prodira v politične in varnostne strukture v Evropi,« je dejal Hojsík. Dodal je, da si »želi nadlegovati in preganjati ljudi, ki preiskujejo, kaj počnejo«.

Kljub temu so kvestorji evropskega parlamenta, pristojni za upravne in finančne zadeve, ocenili, da ni dovolj razlogov za uvedbo preiskave. Po njihovih ugotovitvah niso bili predstavljeni prepričljivi in nedvoumni dokazi o povezavah skupine z ruskimi dezinformacijskimi omrežji, navaja Politico.

AllatRa vse očitke zavrača. Sporočili so, da ne podpirajo ruske agresije proti Ukrajini ter da so bili v Rusiji celo razglašeni za nezaželeno in pozneje za ekstremistično organizacijo. Prav tako zanikajo, da bi njihovo uradno delovanje temeljilo na psevdoznanosti ali teorijah zarote.

Primer ostaja odprt tudi na ravni institucij EU. Evropski parlament je potrdil, da je v zaključni fazi priprava obvestila sekretariatu registra preglednosti EU, kjer je AllatRa vpisana kot organizacija, ki si prizadeva vplivati na evropske politike.