Koordinatorica ZN: Najbolj optimalna dobava pomoči v Gazo po kopnem

Dobava humanitarne pomoči v Gazo iz zraka ali po morju ne more dovolj nadomestiti dostave po kopnem, je v četrtek po zasedanju varnostnega sveta dejala koordinatorica ZN za pomoč palestinskemu ozemlju Sigrid Kaag. »Diverzifikacija dobavnih poti po kopnem ostaja optimalna rešitev,« je dejala.

Po zasedanju, zaprtem za javnost, je Kaagova pojasnila, da je dostava pomoči po kopnem lažja, hitrejša in cenejša, zlasti ob zavedanju, da bo treba humanitarno pomoč prebivalcem Gaze vzdrževati dlje časa.

Izrazila je zadovoljstvo z dobavo pomoči iz zraka, ki je po njenih besedah simbol podpore civilistom v Gazi in dokaz skupne človečnosti. »Vendar je to kaplja v morje, še zdaleč ni dovolj,« je dejala in pozvala k obsežni pomoči Gazi.

Na vprašanje o glavnih ovirah pri dostavi pomoči prebivalcem Gaze je Kaagova opozorila na zapleten in dolgotrajen postopek inšpekcije na meji. Tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN Stephane Dujarric je dejal, da je treba tovornjake, ki prispejo na mejni prehod Rafa na meji med Egiptom in Gazo, po pregledu raztovoriti in nato pomoč znova naložiti, pogosto na manjše tovornjake. Nato je treba še najti načine, kako pomoč razdeliti, kar zahteva usklajevanje z izraelskimi silami, je pojasnil.

Kaagova je opozorila, da je ob nadaljevanju spopadov, vse večjem obupu ljudi in naraščanju brezpravnosti vse težje varno razdeliti humanitarno pomoč.

Kot je še povedala, je varnostnemu svetu sporočila, da mora mednarodna skupnost preplaviti trg v Gazi s humanitarnim blagom in znova spodbuditi zasebni sektor, da bo na trg lahko prišlo več blaga za civiliste.

Kaagova se je tako odzvala na četrtkovo napoved Bele hiše o zgraditvi pristanišča v Gazi za dobavo pomoči in po tem, ko je več držav, vključno z ZDA, v zadnjih dneh na območje odvrglo humanitarno pomoč iz letal.